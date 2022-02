Grande Fratello Vip, tutte le Vip contro Delia Duran: ''Troppo erotica con Barù''

Gossip TV

Alcune concorrenti del Grande Fratello Vip riprendono duramente Delia Duran per l’approccio con Barù.

Delia Duran ha attirato l’attenzione di Barù, con il quale ha intrapreso un gioco di sguardi, battute e seduzione nella casa del Grande Fratello Vip, provocando l’ira funesta di Jessica Selassié che da settimane prova a far capitolare il gieffino. Vedendo la principessa etiope in difficoltà, alcune Vippone hanno deciso di parlare chiaro con Delia, invitandola a prendere le distanze da Barù.

Grande Fratello Vip, Delia Duran sotto accusa!

Per ribadire che il colpo di scena è sempre dietro l’angolo nella casa del Grande Fratello Vip, basta osservare il nuovo rapporto che sta nascendo tra Barù e Delia Duran. Dopo aver varcato la porta rossa di Cinecittà, la showgirl si è scontrata con le amare critiche del gieffino, che l’ha accusata di giovare dalla complicata situazione sentimentale con Alex Belli e dalle liti con Soleil Sorge. Superato l’iniziale periodo di diffidenza, tuttavia, Barù sembra essersi ricreduto sulla bella showgirl sudamericana, al punto da dare spettacolo nella Love Boat, lasciandosi trascinare in un ballo ad alto tasso erotico. Si parla anche di un bacio, mai confermato da Barù che prende le distanze dal racconto di Delia, ma sembra proprio non riuscire a farlo altrettanto fisicamente.

Il gioco di sguardi e seduzione è stato notato un po’ da tutti, in particolare da Jessica Selassié che si è infuriata, essendo lei attratta da Barù e intenta a conquistarlo da diverse settimane prima che Delia cambiasse idea sul gieffino. Mentre la sorella Lulù finisce sul Twitter di una rapper americana, Jessica ha tirato fuori le unghie, invitando Delia a tenersi a distanza da Barù. Anche altre Vippone hanno notato il nuovo feeling tra i due protagonisti del Gf Vip e hanno deciso di affrontare Delia. La gieffina ha assicurato di essere un’amica per Barù e di apprezzare il suo modo di scherzare, ma Miriana Trevisan ha fatto notare: “Se io ti vedo davanti a lui, che parlate in spagnolo… Tu però rispondevi in modo civettuolo. Se ti piace, va bene e fallo, perché sei libera ai miei occhi, però stavi flirtando”. “Ma stavamo scherzando sul nulla. Io ho un modo di giocare e scherzare con lui. Non ricordo di aver fatto questi gesti. Io rispetto Jessica, non voglio assolutamente dar fastidio a nessuno. Posso essere libera?”, ha ribattuto Duran infastidita.

“Se tre donne ti dicono che la tua modalità è differente alle battute che fa lui. Tu lo rifiuti solo per Jessica? Ascoltaci se tre donne ti dicono che hanno avuto la stessa impressione. Ci scherzi in modo diverso, in modo molto erotico”, ha ribadito Miriana sostenuta da Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo, che credono che la showgirl dovrebbe allontanarsi da Barù se non è attratta seriamente da lui. “Jessica mi ha detto di non ballare più con Barù. Io lo faccio ma sono rimasta basita. Questo non è bello, io cercherò di non farlo ma da amica le direi di smetterla perché lo sta soffocando”, ha spiegato Delia.

