Grande Fratello Vip, Barù sfotte Jessica Selassié: ''L’hai messa al rogo e ora…''

Barù sempre più incerto sulla sincerità di Jessica Selassié, che ha promesso pace ad una delle ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Jessica Selassié e Barù si è incrinato, gettando la principessa etiope nello sconforto. Il gieffino, vedendosi ingiustamente messo in discussione da Jessica, ha preso le distanze e non perde occasione di mettere alla prova la lealtà della concorrente, tirando in ballo la strana richiesta di Selassié a Nathaly Caldonazzo.

Grande Fratello Vip, Barù mette in difficoltà Jessica!

Nella casa del Grande Fratello Vip si respira aria di tensione dopo l’ultima puntata, che ha portato alla luce i timori di Jessica Selassié nei confronti di Barù. La principessa etiope, che da mesi corteggia il gieffino ricevendo sempre un due di picche come risposta, sembra aver finalmente smosso qualcosa in Barù, che ha rischiato costruendo una capanna per poter parlare con lei lontano da orecchie indiscrete. Avendo scoperto, tuttavia, che Jessica non si fida di lui e teme che stia approfittando della sua popolarità tra il pubblico del Gf Vip per mera strategia, Barù è rimasto ferito ed è esploso.

Adesso, la situazione si è improvvisamente capovolta ed è Barù a non fidarsi più di Jessica e del suo giudizio, in particolare modo dopo la sessione radio in Casa, durante la quale la principessa ha ammesso di voler far pace con Nathaly Caldonazzo. "A me è sembrato strano che hai voluto far pace con Nathaly, durante il programma radio. Non voglio litigare, ma siccome ci tengo volevo sapere”, ha ammesso Barù, “Ho capito cosa mi hai detto, ma sto ancora digerendo tutto”. Jessica ha provato a spiegare le sue ragione, confidando: “Io sono fatta così, analizza tutto quello che ti pare ma io sento che sei freddo e distaccato, però è un po’ tanto. Sei tanto freddo”.

“Lo credo, hai detto cose che hanno offeso il mio carattere e il mio essere. Ovvio che io sia distaccato, hai offeso il mio essere parlando di strategia. Se avessi voluto fare le clip avrei continuato con Delia, o avrei fatto ben altro. Mi sembra di essere stato molto corretto con te, non ho mai cercato le clip… Due settimane fa avete messo Nathaly al rogo, quindi mi sembra strano, che volete farci pace”, ha ribattuto Barù ancora molto ferito. Nel frattempo, anche Manila e Davide hanno ammesso di avere problemi con le Principesse, a causa del loro mutevole carattere.

