Grande Fratello Vip, Barù esplode: ''Co***oni girati, mi vergogno di me stesso''

Dopo aver affrontato una conversazione con Delia Duran al Grande Fratello Vip, Barù esplode.

Barù è in Nomination contro Manila Nazzaro e teme di non raggiungere la Finale del Grande Fratello Vip. Il gieffino, tuttavia, non è dispiaciuto per l’esito delle votazione, quanto per le polemiche che sono nate sul suo rapporto con Jessica Selassié, alimentate anche dalle parole al vetriolo di Delia Duran. Furioso, Barù si sfoga molto duramente.

Grande Fratello Vip, Barù al limite (VIDEO)

Manca sempre meno alla Finale del Grande Fratello Vip e, mentre le principesse Selassié svelano il cachet di Manila Nazzaro, quest’ultima si trova al televoto settimanale contro Barù. Il gieffino ha preso con sportività la Nomination, ammettendo di essere soddisfatto del suo percorso, mentre non è riuscito a digerire i commenti sul suo rapporto con Jessica. La principessa etiope ha espresso qualche dubbio circa le reali intenzioni di Barù, che dopo mesi ancora non capitola ma neppure prende totalmente le distanze da lei, provocando la durissima reazione del gieffino.

A peggiorare la situazione, poi, ci sono le critiche di Delia Duran che non perde occasione per attaccare Barù. Confrontandosi con Manila e Davide Silvestri, il concorrente del Gf Vip si è lasciato andare ad un lungo sfogo, ammettendo: “Se vado fuori con una come te… Mi dispiacerebbe se, per qualche strano motivo, tu non andassi in Finale perché te lo meriti pienamente. Sono felicissimo, anzi dopo che qualcuno mi ha fatto girare i co***oni, per una cosa stupidissima che fa uscire fuori la parte peggiore di me. Provo a tenerla a bada ma ogni tanto esce, quando qualcuno fa questi commenti. Mi esce della roba che mi vergogno di me stesso, questa volta non l’ho trattenuto del tutto”.

Manila ha tentato di indagare ulteriormente sulle cause del malumore di Barù, che ha confermato di essere adirato per un discorso che ha fatto Delia, ma non si è voluto sbilanciare ulteriormente.

