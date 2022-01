Grande Fratello Vip, Barù rifiuta Jessica Selassié: "Non voglio niente di romantico"

Gossip TV

Barù sbotta al Grande Fratello Vip e rivela di non essere interessato a Jessica.

L'arrivo dell'aereo dedicato a Soleil Sorge e Barù ha scombinato gli equilibri nella Casa del Grande Fratello Vip. Il comportamento di Jessica Selassié, che non ha per niente preso bene il messaggio aereo, ha portato il nipote di Costantino Della Gherardesca a prendere una decisione drastica nei confronti proprio della giovane principessa etiope.

La decisione di Barù nei confronti di Jessica Selassié

Jessica ha deciso di prendere le distanze da Barù dopo il messaggio aereo arrivato sopra la Casa del Grande Fratello Vip per lui e Soleil: "Ho capito che non è il caso". Infastidito dalla reazione della principessa, il nipote di Costantino si è lasciato andare a uno sfogo: "Gli ho detto conosciamoci, perché tutta questa fretta?!". "Rovina tutto così" ha replicato l'influencer italo-americana.

"Io mi imbarazzo. Mi piace, ci sto bene con lei ma non voglio niente di romantico" ha spiegato Barù cercando di chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti della Selassié "Così è una costrizione. Mamma mia". "Eh ma qui devi dichiararti subito, è veramente scioccante come modo e metodologia di costrizione. Devono per forza forzarti a fare cose. Non è umanamente sensato" ha aggiunto la Sorge.

Leggi anche Tutti criticano Delia Duran, ecco perché

Nonostante sia interessato a conoscere meglio Jessica, Barù sembra essere davvero infastidito dalle costanti pressioni. Ricordiamo che stasera nella Casa del Grande Fratello Vip entreranno tre nuovi e giovani concorrenti. Come reagiranno Jessica e Barù? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.