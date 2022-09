Grande Fratello Vip, Attilio Romita si scorda delle telecamere notturne e lancia accuse ad Alfonso Signorini

Gossip TV

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Attilio Romita lancia pesante accuse ad Alfonso Signorini.

Attilio Romita sembra aver difficoltà nel lanciarsi delle dinamiche della casa del Grande Fratello Vip, non tanto per mancanza di spigliatezza quanto per totale mancanza di strategia e consapevolezza delle telecamere, che riprendono gli inquilini della casa h24. Così, nella notte, il gieffino si lascia andare ad accuse pesanti contro Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Attilio Romita non perdona Alfonso Signorini

Nella casa del Grande Fratello Vip, quando non si è avvezzi alle dinamiche dei reality show, è possibile che alcuni concorrenti scordino completamente di essere ripresi oppure non tengano a mente la messa in onda h24 della loro avventura, lasciandosi andare a commenti che altrimenti avrebbero censurato. Questo sembra proprio essere il caso di Attilio Romita che, da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà, trascura gli operatori ed espone il suo giudizio implacabile su argomenti tabù come la famiglia reale, oppure si attira le ire di Giucas Casella parlando malissimo dell’ex gieffino.

Insomma, Attilio non riesce proprio a nascondere ciò che pensa e la situazione si è ripetuta questa notte, poco dopo la fine della nuova puntata che ha visto in scena lo scontro tra Pamela Prati e Antonella Fiordelisi. Conclusa la diretta, arrabbiato perché Alfonso Signorini non gli ha concesso parola, Romita ha sbottato furioso contro il presentatore:

“Ormai mi sembra proprio che questo abbia deciso di fare fuori me. Non mi ha fatto dire nemmeno una parola, ha fatto finta che io nemmeno ci fossi. Non so cosa sia successo. Io non ho nemmeno avuto il contratto firmato indietro. Voi avete avuto il contratto indietro? Nessuno di voi l’ha avuto? Non so non riesco a capire - riporta Biccy - Dai non so che ca**o vuole da me”.

Attilio si è sfogato con Charlie Gnocchi, parlando malissimo di Signorini e accusandolo di non essere imparziale, tirando addirittura in ballo il contratto firmato con il Gf Vip. Il duro sfogo avrà delle conseguenze?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.