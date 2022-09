Grande Fratello Vip, Giucas Casella nel mirino di Attilio Romita: "La scena è stata proprio terribile"

Gossip TV

Attilio Romita commenta e critica duramente il comportamento assunto da Giucas Casella al Grande Fratello Vip.

Dopo Patrizia Rossetti e Cristiana Quaranta, anche Attilio Romito ha criticato alcuni protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Se le due nuove concorrenti del reality show hanno preso di mira Alex Belli e Soleil Sorge, il giornalista volto storico del TG 1 si è scagliato contro Giucas Casella.

L'attacco di Attilio Romita a Giucas Casella al Gf Vip

Stasera, giovedì 22 settembre 2022, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà i nuovi concorrenti si sono sbizzarriti a criticare e commentare il percorso di alcuni ex gieffini. Attilio Romita, come ha riportato Biccy, si è scagliato contro Giucas Casella per il comportamento assunto nei confronti di alcune donne durante il reality show.

C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si strusciavano addosso. E c’era lui che allungava le mani su queste due ragazze. ma la cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Guarda è stata una cosa molto viscida e brutta - ha dichiarato Attilio a Sara Manfuso - Vedere questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle. La scena è stata proprio terribile.

Ma non è finita qua. Oltre a criticare Giucas, Romita ha parlato della scomparsa della Regina Elisabetta lasciandosi andare a delle riflessioni sulla famiglia reale che non sono passate inosservate ai fan del Gf Vip:

Non ce la faccio a provare questo amore per i reali. Però io proprio non vi capisco. Come fate ad essere innamorati di questa regina che poi è stata una delle più grandi nemiche di Lady Diana?! Avete tutta questa stima e rispetto per la famiglia reale, quando al suo interno ci sono situazioni e personaggi loschi...

