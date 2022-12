Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese furioso con Oriana Marzoli: "La denuncio per diffamazione"

Gossip TV

Oriana Marzoli continua a parlare di Belen Rodriguez nella Casa del Gf Vip provocando l'ira di Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese è tornato all'attacco contro Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip. Il motivo? Il comportamento assunto dall'influencer venezuelana, che continua a far intendere che il bel concorrente della settima edizione le avrebbe confessato qualcosa di molto privato riguardante Belen Rodriguez.

L'ira di Antonino Spinalbese al Gf Vip

La confessione di Oriana Marzoli su Belen Rodriguez ha incuriosito tutti, sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. La gieffina ha deciso per il momento di non rivelare nulla, anche se continua a parlarne nella Casa. Come riportato da Biccy, infatti, Daniele Dal Moro ha riferito ad Antonino Spinalbese:

Ho sentito che Oriana parlava di te prima. Praticamente diceva che lei non parla perché quando tu le hai confessato quella cosa, ma non so di cosa si tratti, lei ti ha giurato su quello che ha di più caro che non l’avrebbe detta. Lei ha detto che è una persona di parola. Onestini le ha risposto ‘ma dicendo così peggiori le cose perché può sembrare che ti abbia detto qualsiasi cosa’. Io ero in cucina che mi facevo la tisana e poi sono andato via. Pensa cosa faccio io da amico, che ti riporto tutto.

Dichiarazioni che hanno provocato la dura reazione di Antonino, che ha sbottato furioso contro Oriana:

Mi immagino, la cosa qui sta diventando surreale. Potrei fare la peggior clip che avete mai visto. Lei adesso si potrebbe svegliare e inventarsi qualsiasi cosa. Ma questa è una grande una numero uno. Ma io questa qui la devo denunciare per diffamazione per forza. Ragazzi ma stiamo scherzando davvero?!

