Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi una furia contro Oriana Marzoli: ''La uccido, la distruggerò''

Antonella Fiordelisi non sembra essere felice per la presenza di Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello Vip e non fa nulla per nasconderlo.

Oriana Marzoli ha varcato la porta rossa di Cinecittà e ha portato un’ondata di energia nella casa del Grande Fratello Vip, anche se non tutti la stanno vivendo come un’ondata di energia positiva. Antonella Fiordelisi, ad esempio, proprio non sopporta la showgirl venezuelana e ci va giù pesante.

Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli fa infuriare Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi si è inserita perfettamente nella casa del Grande Fratello Vip ma l’ingresso di nuovi concorrenti sembra averla profondamente destabilizzata. La schermitrice, nonostante le polemiche, continua la relazione con Edoardo Donnamaria e si è scontrata con Micol Incorvaia, ex fidanzata del volto di Forum nonché nuova gieffina della settima edizione del reality show di Canale 5.

Antonella si è mostrata estremamente territoriale e possessiva dei legami creati in Casa, al punto da esplodere quando Oriana Marzoli ha consigliato a Donnamaria di non farsi condizionare nel suo percorso dal flirt con la partenopea. Dopo aver minacciato di ucciderla se dispenderà ancora consigli non richiesti, Antonella si è unita ben volentieri ad Edoardo Tavassi e altri gieffini per parlare malissimo di Oriana.

“Io lei l’ho subito inquadrata e la distruggerò. Sì la distruggerò e la defenestrerò […] Non mi importa che poi la faccio uscire in una clip perché dicono che sono forte. A me non mi interessa perché io sono fatta così istintiva. E sia chiaro che non è che non mi piace perché io giudico dall’apparenza, ha fatto una cosa che non doveva fare”.

Antonella ha fatto intendere di essere pronta a scontrarsi duramente contro Oriana durante la puntata di questa sera su Canale 5 e il pubblico non vede l’ora di poter assistere a questo fantastico siparietto trash. Nel frattempo, sul web, Oriana è sempre più amata perché in grado di creare dinamiche dal nulla, movimentando il programma, e c’è chi sospetta che Antonella sia semplicemente gelosa di non esser più la star del Gf Vip.

