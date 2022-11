Grande Fratello Vip, è subito scontro tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia: Edoardo Donnamaria in difficoltà

Gossip TV

Antonella Fiordelisi non sembra aver apprezzato l’ingresso di Clizia Incorvaia nella casa del Grande Fratello Vip. È subito scontro con l’ex di Edoardo Donnamaria

Alfonso Signorini sa essere perfido, soprattutto quando deve mettere in difficoltà i concorrenti del Grande Fratello Vip, con la benedizione del pubblico di Canale 5 che ama i drammi. Per questo, il presentatore ha scelto come nuova concorrente Micol Incorvaia, sorella di Clizia ed ex frequentazione di Edoardo Donnamaria. La nuova arrivata ha messo subito in crisi Antonella Fiordelisi, che non ha risparmiato attacchi durissimi alla rivale.

Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia manda in crisi Antonella Fiordelisi

La settima edizione del Grande Fratello Vip aveva bisogno di uno scossone e Alfonso Signorini ha deciso di selezionare una serie di nuovi concorrenti, tra cui spicca il nome di Micol Incorvaia. Sorella minor dell’ex gieffina Clizia Incorvaia, la nuova arrivata è anche l’ex di Edoardo Donnamaria, conosciuto proprio grazie a Paolo Ciavarro, ovvero il compagno della sorella. Nel video di presentazione, Micol ha parlato di Edoardo ammettendo di essere entusiasta per il suo percorso, ma preoccupata per il flirt che ha intrecciato con Antonella Fiordelisi.

Immediata la reazione della schermitrice, che non ha esitato a scagliarsi contro Micol, per poi ammettere di voler conoscere meglio la sua breve storia con Edoardo, a proposito del quale Signorini ha sguanciato una bomba rivelando che il volto di Forum e Incorvaia continuavano a sentirsi anche durante la quarantena prima di entrare al Gf Vip. A quel punto, Antonella - protagonista di un aereo con Antonino Spinalbese - si è messa sulla difensiva e ci è andata giù pesante con Micol, la quale ha sorpreso Donnamaria in giardino prima di rivelargli che sarà con lui a Cinecittà fino a che il pubblico lo vorrà.

"Non sapevo facessi l'opinionista, che giudichi…hai detto che lui è preso e io no. E poi tu Edoardo hai detto: "Matta" a lei, lo dici a me in genere. Posso sapere come è andata la vostra storia? […] A letto non andava bene?”.

Ha sbottato Antonella, cercando di mettere in difficoltà Micol la quale non si è scomposta, ammettendo che la storia è finita per motivazioni ben diverse dall’intesa fisica. Vedendo Fiordelisi così agguerrita, Sonia Bruganelli è intervenuta a gamba tesa contro la schermitrice, invitandola a non prendersela con una ragazza giovane, spaesata dal contesto nel quale è appena arrivata. Qualcosa, tuttavia, ci dice che tra le due un’amicizia sarà impossibile.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.