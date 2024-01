Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi pubblica una Foto con il nuovo fidanzato: ecco chi è

Gossip TV

Antonella Fiordelisi, ex protagonista del Grande Fratello Vip, conferma la storia d’amore con Guglielmo Vicario.

Dopo diverse settimane di indiscrezioni, Antonella Fiordelisi ha deciso di dare credito ai rumors sulla sua vita privata. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip, infatti, ha confermato con una foto nelle sue Ig Stories la storia d’amore con il calciatore Guglielmo Vicario.

GF VIP, Antonella Fiordelisi e Guglielmo Vicario: è amore

Antonella Fiordelisi è fidanzata? Dopo la fine della sua relazione con Edoardo Donnamaria, relazione nata nella casa del Grande Fratello Vip e da sempre controversa a causa dei loro alti e bassi, la schermitrice sembra aver finalmente voltato pagina. La rottura con Donnamaria è stata a dir poco burrascosa tanto che Fiordelisi, stanca delle chiacchiere sul suo conto e del modo in cui il suo ex voleva farla passare, chiese proprio a lui di pubblicare le chat per dimostrare di avere ragione, trovando poi il ripensamento di Edoardo che ha chiuso in fretta e furia la questione.

Poche settimane fa è emerso un gossip sulla frequentazione tra Antonella e il calciatore del Tottenham, Gugliemo Vicario. Relazione che è stata commentata in modo spietato da Fabrizio Corona, che avrebbe ricevuto una denuncia proprio dalla Fiordelisi. Ora, tuttavia, il flirt diventa conferma dal momento che l’ex gieffina ha postato sulle sue Ig Stories una foto con Vicario, mentre si trova a Londra.

Insomma, l’amore è arrivato anche per la bella schermitrice, che può dimenticare così il dolore per la fine della relazione con Donnamaria e guardare avanti. Per la gieffina l'amore sembra non essere mai stato un argomento favorevole, dato che la sua prima storia a livello mediatica fu con Francesco Chiofalo, dal quale fu tradita e parlò pubblicamente tra le lacrime proprio su Instagram. Sarà questa la volta buona?

