Antonella Fiordelisi "avrebbe denunciato Fabrizio Corona" in seguito ad un agghiacciante articolo pubblicato sul sul sito

Antonella Fiordelisi avrebbe agito per vie legali in seguito ad un post particolarmente sessista pubblicato dal portale Dillingernews diretto dall'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Antonella Fiordelisi avrebbe querelato Fabrizio Corona

A riferire la notizia, l'esperto di gossip, Alessandro Rosica. "Antonella Fiordelisi finalmente sta procedendo per vie legali contro le porcherie che ha scritto Corona e il suo sito fake news" si legge sul profilo social Investigatore Social alias Alessandro Rosica. Già in passato Corona avrebbe filmato Antonella senza il suo consenso nello studio di Giacomo Urtis e l'influencer campana aveva scritto su Twitter che tali immagini erano state diffuse a sua insaputa. Ieri, il portale di Corona ha condiviso un post di un articolo del suo portale parlando di Antonella e della sua nuova presunta relazione con il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario. Il post in questione, descrive la Fiordelisi come "una scalatrice sociale, approfittatrice, malata e ossessionata dai social. Antonella ha cambiato tantissimi uomini per raggiungere i suoi scopi e Vicario non è altro che l’ennesima pedina"