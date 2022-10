Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi esplode contro Ginevra Lamborghini: ''Gatta morta''

Gossip TV

Dopo aver assistito al confronto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, Antonella Fiordelisi esplode contro la concorrente squalificata dal Grande Fratello Vip.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini ha ritrattato completamente la sua posizione nei confronti di Antonino Spinalbese, certa che l’ex di Belen stesse giocando con i sentimenti di più persone per creare dinamica nella casa di Cinecittà, giocando di strategia per arrivare al pubblico. Secondo Antonella Fiordelisi, la concorrente squalificata non avrebbe alcun diritto di rimproverare Antonino, e nella notte ci va giù pesante contro Ginevra.

Grande Fratello Vip, Antonella contro Ginevra: volano paroloni!

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese si sono avvicinati molto negli ultimi giorni, da quando la schermitrice si è dichiarata all’ex di Belen nonostante stesse già intraprendendo la conoscenza di Edoardo Donnamaria. Nella casa del Grande Fratello Vip, tuttavia, Antonino è conteso e alla sua corte c’è anche Ginevra Lamborghini, o almeno così sembrava a tutti dopo che l’ereditiera aveva fatto intendere di essere tornata single e di attendere il momento in cui si sarebbe ricongiunta con Spinalbese, per capire se tra loro sarebbe potuto nascere qualcosa.

La situazione è drammaticamente cambiata nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip, quando Ginevra ha affrontato Antonino accusandolo di aver giocato con lei e di star giocando con Antonella, ai danni di Edoardo. A quest’ultimo, infatti, l’ex gieffina ha consigliato di allontanarsi da entrambi perché lo stanno prendendo in giro apertamente. Dopo la diretta, Fiordelisi ci è andata giù pesante contro Ginevra, non avendo gradito l’attacco in puntata:

“Sinceramente ci sono rimasta malissimo, perché da amica non mi aspettavo che si sarebbe comportata con te in quel momento particolare. Ha cambiato semplicemente versione, perché in quel momento tutti ti stavano attaccando, perché lei segue il branco come ha sempre fatto […] Ricordiamoci che lei era fidanzata, e non mi sembra che lei si sia comportata come una santa sinceramente. Che lei vada a parlare di te, mi sembra incoerente. Lei voleva vedere gli applausi del pubblico, per me non è nemmeno un’amica”.

GF Vip, Antonella Fiordelisi esplode contro Ginevra Lamborghini

Dopo aver tirato su di morale Antonino, assicurandogli che la coerenza non è di casa Lamborghini in questo caso, Antonella ha continuato ad inveire contro Ginevra, usando parole molto forti contro di lei e sottolineando come dovrebbe pensare a vergognarsi di ciò che ha detto per meritare la squalifica piuttosto che di interessarsi a dinamiche che al momento non le competono - del resto gran parte del pubblico si chiede cosa esattamente ci faccia in studio una persona squalificata, violando tutte le premesse che conseguono ad una squalifica.

“Quella è di un’incoerenza incredibile […] Dai si voleva prendere gli applausi. Adesso faceva la maestra ‘non ti sei comportato bene, hai sbagliato, hai fatto’. Questa è incoerenza ragazzi forte incoerenza. Avevate ragione quando dicevate che è una gatta morta lo è eccome. Gatta morta, da fidanzata pure. Dallo studio si vuole inserire. Ha messo in mezzo me e Antonino - riporta Biccy - Allora è falsa e incoerente […] Come si permette? Pensasse a quello che ha detto lei che è stata espulsa, l’hanno squalificata. Lei segue il branco come ha sempre fatto”.

