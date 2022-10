Grande Fratello Vip, colpo di scena: Antonella Fiordelisi si dichiara ad Antonino Spinalbese, poi bacia Edoardo

Gossip TV

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è successo un po’ di tutto. Antonella Fiordelisi si è dichiarato ad Antonino Spinalbese, poco prima di lasciarsi baciare da Edoardo Donnamaria.

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip sono emersi piccoli problemi di cuore nella casa di Cinecittà. Antonella Fiordelisi si è esposta, dichiarandosi ad Antonino Spinalbese, per poi venire interrotta da Edoardo Donnamaria con il quale ha intrapreso un flirt. Nel frattempo, dopo aver baciato e abbandonato Edoardo per tornare da Antonino, quest’ultimo viene incastrato da Giaele De Donà.

Grande Fratello Vip, Antonella fa scoppiare il caos in Casa

Nella casa del Grande Fratello Vip è nato un flirt tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che non convince pubblico e inquilini di Cinecittà. Antonella, infatti, non sembra realmente interessata al giovane volto di Forum, il quale invece appare realmente invaghito e anche piuttosto geloso della bella schermitrice. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Edoardo è finito nel mirino di Antonella e di Antonino Spinalbese a causa delle Nomination e così i due hanno avuto modo di sfogarsi a vicenda e rimanere un po’ da soli in giardino. Qui, Fiordelisi ha sorpreso tutti confermando l’impressione di chi non la credeva coinvolta da Donnamaria, dichiarandosi apertamente ad Antonino.

“Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo vuoi ammettere. Come mai dico questo? Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io te lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario. Tra un mesetto mi risponderai e mi dirai se sono il tuo tipo”, riporta Biccy.

Proprio in quel momento è arrivato Edoardo che, vedendo i due gieffini appartati, si è intromesso strappando Antonella da Antonino e cercando di fare pace con lei. Tra i due è scattato un bacio, ma la schermitrice si è tirata subito indietro e con una scusa è tornata dall’ex di Belen, continuando a stuzzicarlo. Mentre Giaele De Donà è esplosa contro Antonino, accusandolo di strategia e di poca chiarezza, lui ha preferito non dare troppa corda ad Antonella pur accettando i suoi abbracci. Nella notte, infine, la gieffina si è infilata nel letto di Spinalbese!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.