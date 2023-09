Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi attacca Nikita Pelizon: "Volevi solo soldi!", fine dell’amicizia?

Gossip TV

Scambio di frecciatine social tra Antonella e Nikita che nel reality del Gf Vip si sono mostrate sempre molto unite e affiatate.

Negli ultimi giorni, la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, è finita al centro di roventi polemiche per aver dato vita ad un progetto, mettendo a disposizione le sue conoscenze e i suoi studi per aiutare le persone a superare i momenti difficili.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi contro Nikita Pelizon, le due ex gieffine sono diventate nemiche?

L’iniziativa dell’influencer triestina ha destato molte perplessità e diverse critiche in quanto Nikita non avrebbe le giuste qualifiche per risolvere determinate situazioni e l'ex gieffina è stata accusata anche di lucrare sulle persone (i corsi offerti da Nikita sono a pagamento con tariffe differenti).

Ad scontrarsi contro la Pelizon, nelle ultime ore, è stata anche l'ex gieffina e amica, Antonella Fiordelisi, la quale, in risposta ad un tweet in l'influencer recitava con entusiasmo la scena del balcone di Romeo e Giulietta, commentando ironicamente “Ma tutt appost amo?”.

siamo ancora dentro il gfvip 7 pic.twitter.com/cyyAVuNvJ4 — Paola. (@Iperborea_) September 28, 2023

Successivamente Nikita ha messo diversi like ad una serie di commenti che accusavano proprio Antonella di essere una "odiatrice seriale". E non è finita qui. La Fiordelisi ha replicato nuovamente con un video postato su Twitter in cui afferma: "Il tempo darà le risposte a tutto" e successivamente sul suo canale Broadcast ha pubblicato la canzone Soldi mostrandosi in un letto pieno di banconote.

