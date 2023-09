Gf Vip, Nikita Pelizon propone un percorso di rinascita personale a pagamento: l'ex gieffina travolta dalle polemiche

Gossip TV

L'ultimo progetto di Nikita Pelizon, la vincitrice del Grande Fratello Vip 7, ha fatto infuriare il web.

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon nella bufera: il nuovo progetto

La Pelizon, oltre a dipingere, cantare e creare linee di abbigliamento, ha deciso di condividere la propria esperienza personale per aiutare le persone a superare i propri momenti difficili offrendo un percorso per il benessere psicofisico chiamato Hunika Way, dai costi piuttosto esosi.

"Mi chiedete tutti i giorni da anni come faccio ad essere così positiva, determinata, energica, paziente - ha esordito Nikita su Instagram - Lo sapete non è stato né facile né obbligatorio. Ho investito su me stessa per anni tra studi, psicologi, letture, corsi, esercizi, ricerche, autoanalisi e chi più ne ha pià ne metta. Quindi voglio darvi accesso a un percorso che ho preparato apposta per voi dopo anni che mi scrivete quotidianamente chiedendomi consigli e sfogandomi. Essendo che ormai siete davvero tantissimi è umanamente impossibile seguirvi tutti uno ad uno."

L'ex gieffina ha poi proseguito

"Sono estremamente felice perché tra poco potrò aiutarvi tutti. Tra pochi giorni alcuni di voi avranno la mia esperienza e tecniche degli ultimi 7 anni per riuscire finalmente ad avere la vita che hanno sempre voluto, mettere il focus solamente sulle cose positive ed avere giornate produttive. Vi spiegherò proprio come io sono passata da essere insicura per i traumi del passato e essere intrappolata in me stessa a essere convinta di chi sono e cosa voglio essere. Finalmente vi trasformerete nelle persone che avete sempre voluto, in persone con un’autostima pazzesca capaci di dire no alle cose che vi fanno soffrire. Io sono riuscita ad essere felice, amarmi dopo 15 anni. Vi aiuterò a riuscirci prima, credo assolutamente nel vostro potenziale Perché dovete continuare a star male? Essere infelici ogni giorno già appena aprite gli occhi? La vita è bellissima, un posto meraviglioso il mondo. Non vedo l’ora che vediate le lezioni, facciate gli esercizi, perché lì arriverà davvero la svolta per voi. Basta vivere una vita che non ci appartiene, sono qui per aiutarvi perché ci sono già passata e in questi anni ho capito come uscirne ed aiutato altri a fare lo stesso."

Il costo dell'abbonamento è di 97 euro nelle prime 24ore, successivamente la cifra sarà di 247.euro. E' previsto anche un percorso Hunika way vip a partire da 247 euro per arrivare fino a 457 euro.

Un'iniziativa che ha scatenato non poche polemiche da parte del popolo del web che ha accusato la Pelizon di lucrare su situazioni estraneamente delicate, senza averne le giuste competenze.

Sta arrivando il grande progetto che aveva in mente da tanto, vai Nikita, coi con te

🥰🥰🥰@Uraganonikita 🤞🤞🤞#nikiters pic.twitter.com/RR8LwoVl5D — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) September 16, 2023

