L'ex gieffina e opinionista del Grande Fratello Vip ha criticato duramente i comportamenti della cantante lirica all'interno del reality.

Antonella Elia, ex gieffina della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ex opinionista del reality, ha parlato di alcuni concorrenti dell'attuale edizione, in particolari di due ex protagoniste: Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia attacca Katia Ricciarelli: "Ha detto cose tremende"

Sulla nota soprano, spesso al centro di discussioni per alcune sue esternazioni, giudicate a volte pungenti ed eccessive, la Elia, attraverso le pagine del Magazine Chi, ha dichiarato:

"Se Katia Ricciarelli è stata la Elia di quest’anno? No, non mi paragoni a lei, ne ha dette di tutti i colori in malo modo, ha detto cose tremende a Lulù, a Miriana, quella non è libertà, l’ho vista come una donna che non ama le donne… Come dicevano a me".

Una considerazione che in passato ha fatto anche Selvaggia Lucarelli, sostenendo che la Ricciarelli sia una donna "prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne".

Antonella ha parlato anche della Caldonazzo, tra gli ultimi eliminati del reality: "A me piaceva Nathaly, perché dice quello che pensa senza filtri, non me l’aspettavo".

La Elia, tra pochi giorni, debutterà come giudice de La Pupa e il secchione, in onda dal 15 marzo prossimo, in prima serata su Italia 1. Al suo fianco, Federico Fashion Style, mentre al timone ci sarà Barbara D'Urso. "Sarà un reality, ci sarà uno studio, ci sarà il pubblico, tante dinamiche, tante storie, tanti secchioni e secchione, pupi e pupe, conosciuti e non conosciuti. Sarà un mix tra reality, storie e puro divertimento" ha assicurato la conduttrice di Pomeriggio 5.

