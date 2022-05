Grande Fratello Vip, Anticipazioni bomba: Signorini vuole l’ex di Belen Rodriguez

Gossip TV

Insistenti rumors confermano la partecipazione dell’ex di Belen Rodriguez alla settima stagione del Grande Fratello Vip.

Continuano a rincorrersi rumors sulla settima stagione del Grande Fratello Vip. Sembra che Alfonso Signorini voglia puntare in alto, accaparrandosi i Vipponi più discussi del momento tra cui figura anche l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese nonché padre della secondogenita della showgirl argentina.

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese nel cast?

Che Alfonso Signorini sia un egregio presentatore per i reality show è indubbio, tanto che Mediaset - che di certo non scherza con lo share e avrebbe l’imbarazzo della scelta nella rosa dei suoi presentatori e presentatrici - ha deciso di scommettere nuovamente sul giornalista per la settima stagione del Grande Fratello Vip. Signorini sta già lavorando alla nuova edizione del reality show di Canale5 e vuole puntare in alto, costruendo un cast variegato che gli permetta di cavalcare l’onda di alcune delle polemiche e dei gossip più piccanti dell’ultima stagione. Mentre è ancora incerto il ritorno di Pamela Prati, che dopo l’affaire Mark Caltagirone si è fatta terra bruciata intorno e non risolverà in modo veloce alcune clausole che la tengono lontana da Cologno Monzese, sembra che Signorini abbia deciso di arruolare tra i suoi Vipponi anche il discusso ex di Belen Rodriguez.

Stiamo parlando di Antonino Spinalbese, l’affascinante hair-stylist che ha fatto battere il cuor alla showgirl argentina, con la quale ha vissuto una breve ma intensa storia d’amore che ha lasciato ad entrambi la gioia di avere una figlia, Luna Marì. Belen e Antonino sono in buoni rapporti, si prendono cura della piccola alternandosi magistralmente e non facendole mancare nulla ma l’ingresso di Spinalbese al Gf Vip potrebbe cambiare tutto. La notizia, diffusa dall’esperta di gossip Deianira Marzano, vorrebbe Signorini particolarmente interessato ad Antonino ma lui accetterà la proposta?

L’ex di Belen, che ha stupito con un messaggio social nelle ultime ore, ha dichiarato più volte di avere come priorità il benessere della figlia, di aver sviluppato una passione per il lavoro legato al settore comunicazione e, soprattutto, di voler condurre una vita modesta per godersi i momenti senza il flash dei paparazzi sempre puntato addosso. Insomma, i desideri di Antonino sembrano non conciliarsi con la sua partecipazione al Grande Fratello, ma se Signorini davvero lo volesse potrebbe trovare il modo di persuaderlo a cedere al brio di questa nuova avventura televisiva.

