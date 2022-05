Belen Rodriguez spiazza i fan su Instagram: ''Era un mio desiderio, è stato bellissimo''

Gossip TV

Belen Rodriguez pubblica un post su Instagram, dedicato alla sua esperienza a Le Iene.

Si è conclusa la stagione televisiva de Le Iene, lo show di Italia 1 che ha visto per la prima volta alla conduzione Belen Rodriguez. La presentatrice argentina ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta in questa esperienza, rivelando su Instagram che per lei è stata la realizzazione di un sogno, rivolgendo parole di miele al collega Teo Mammuccari.

Le Iene, Belen Rodriguez al settimo cielo: cosa è successo?

Per la prima volta, Belen Rodriguez ha ricoperto il ruolo di presentatrice de Le Iene, un ruolo difficile e talvolta scomodo che l’ha costretta a mettersi a nudo davanti le telecamere proprio nel momento più delicato, ovvero quello del ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Mentre l’ex Antonino Spinalbese ha una nuova ed esotica fiamma, Belen si è impegnata moltissimo e ha ricevuto il consenso del pubblico, che ha trovato la presentatrice argentina perfettamente calata nel ruolo insieme all’irriverente Teo Mammuccari. E proprio al collega, che l’ha voluta al suo fianco e che l’ha guidata su un palco a lei sconosciuto, sono rivolte le bellissime parole della dedica che Belen ha pubblicato su Instagram.

“È stato bellissimo farne parte di questo programma. Era un mio desiderio, un obiettivo…Ho aspettato pazientato talmente tanto che ero arrivata a pensare che non sarebbe accaduto invece é successo ed é stato un bellissimo successo! Ne ho fatto parte accanto ad un professionista incredibile che naturalmente non è Teo, scherzo! Invece ho riscoperto una persona altruista attento che ti insegna un mestiere una persona con dei valori belli bellissimi”.

Rodriguez ha ringraziato anche tutto il suo team, dal quale ha ricevuto sostegno psicologico oltre che professionalità, ammettendo di essere veramente entusiasta per la sua partecipazione a Le Iene. La showgirl argentina, ancora al centro dei pettegolezzi per la relazione con l’ex marito, ha segnato un nuovo capitolo della sua carriera professionale, facendo ricredere molti spettatori sul proprio conto.

