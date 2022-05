Gf Vip 7, Pamela Prati pronta ad entrare nel cast ma c'è ancora un problema

Gossip TV

La nota showgirl sarda, Pamela Prati, sarebbe ad un passo a varcare la porta Rossa della settima edizione del Grande Fratello Vip ma a frenare la trattiva c'è un accordo che ancora non si è trovato.

La nota showgirl sarda, ex star del Bagaglino, Pamela Prati, sarebbe in trattive ormai avanzate per fare ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip. La Prati sarebbe infatti desiderosa di tornare dopo la sua partecipazione alla prima edizione, in cui è stata una delle protagoniste indiscusse con quell'indimenticabile uscita di scena in cui chiedeva alla produzione di chiamarle un taxi.

Gf Vip 7, Pamela Prati pronta ad entrare nel cast ma c'è un problema

Pamela, nel corso della prima edizione, era stata squalificata per aver violato più volte il regolamento, ma oggi, sarebbe pronta a fare nuovamente le valigie ed entrare nella Casa più spiata d’Italia, desiderosa anche di un bel riscatto.

"So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa", ha dichiarato la Prati al settimanale Nuovo.

A "bloccare" la sua partecipazione, molto desiderata dai telespettatori del reality, ci sarebbe però la sua querela all'azienda e a Barbara D'Urso, in merito alle vicende di Mark Caltagirone, l'imprenditore inesistente con cui la Prati doveva convolare a nozze. Ecco cosa riporta il blog di Davide Maggio:

La Prati ha querelato l’azienda e Barbara D’Urso per l’affaire Mark Caltagirone e, conseguentemente, bisognerebbe prima trovare un accordo che metta un punto alle vicende legali perché possa riaprirsi per lei la porta rossa di Cinecittà.

Il nome della showgirl sarda è stato ultimamente anche rincorrente come tronista nel nuovo format di Uomini e Donne in versione Vip, pronto a sostituire Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia che pare ormai cancellato dal palinsesto di Canale 5. Sulla messa in onda del format Vip del dating show di Maria De Filippi, non ci sono ancora però alcun tipo di conferme.

