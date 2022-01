Grande Fratello Vip, la situazione sta degenerando: Caos nella Casa urla e offese di ogni tipo

Gossip TV

Pomeriggio infuocato nella Casa del Grande Fratello Vip: è guerra tra i concorrenti della sesta edizione.

Clima a dir poco infuocato al Grande Fratello Vip. All'indomani della trentunesima puntata, nel pomeriggio di oggi si sono susseguiti litigi, urla e offese da parte della maggior parte dei concorrenti. La situazione sembra davvero stia degenerando, diventando incontrollabile.

Le donne sono ormai divise in due gruppi: da una parte, Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Manila Lazzaro; dall’altra, le sorelle Selassié, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Nathalie Caldonazzo.

A innescare gli scontri di oggi, la spesa settimanale ( che sembrerebbe ormai solo un pretesto per le innescare le liti) che alcuni concorrenti hanno deciso di farla separatamente. La cosa ha fatto infuriare Katia Ricciarelli: "Vergognatevi" ha sbottato la soprano e poi rivolgendosi a Lulù ha dichiarato: "Non hai interesse nel parlare con me? Allora vai a mangiare fuori, fila! Parla bene, str**za. Vai a scuola tu al tuo paese!"

La giovane principessa ha risposto altrettanto duramente: "Io mangio dove ca**o mi pare. Ma chi sei, la padrona di casa? Chi pensi di essere? Nessuno è il padrone, siamo tutti uguali qua. Str**za sarai tu, ma che vuoi? Tu attacchi la gente, insulti e aggredisci le persone credendo di passarla liscia […] Io sono nata in Italia, primo. Secondo, non ti permettere mai più perché la gente ti ha abituato male a te che ti hanno fatto sentire troppo stoca**o”.

La Selassié è stata poi protagonista di un ulteriore acceso diverbio con Soleil Sorge colpevole di appoggiare Katia in ogni occasione: "Stai zitta imbecille. Parla, parla sfigata, sei una stupida pazza. Lo pensano tutti che sei pazza. Anche Katia si lamentava di te".

Successivamente, in stanza da letto, le sorelle Selassié, Miriana, Sophie e Nathalie ha commentato l’accaduto. La Caldonazzo è convinta che la Ricciarelli sia una persona infelice e di conseguenza crea un'atmosfera infelice mentre Jessica è convinta che molti inquilini abbiano paura della Ricciarelli e quindi evitano di ostacolarli. L'aria nella Casa è e resta comunque tesissima.

