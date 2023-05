Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini vuota il sacco sulla nuova edizione: ecco cosa ha rivelato il conduttore

Gossip TV

La prossima edizione del Gf Vip sarà più breve? Parla Signorini!

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che stando alle ultime indiscrezioni tornerà in onda su Canale 5 il prossimo settembre 2023. Ma quanto durerà il reality show e da chi sarà composto il cast? A far luce sulla situazione ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini.

Signorini rompe il silenzio sulla nuova edizione del Gf

La settima edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa da poco, ma Alfonso Signorini è già al lavoro per la prossima stagione, che secondo Dagospia dovrebbe tornare alle origini con un cast Nip senza il doppio appuntamento settimanale. Sarà davvero così? A far luce sulla situazione ci ha pensato il conduttore che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha rivelato:

Non ho ancora iniziato le riunioni sul prossimo Gf. Vi terrò comunque aggiornati. Perché risulto antipatico in tv? Non lo so, se questo è l'effetto mi dispiace. Io sono sempre lo stesso.

Leggi anche Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tornati insieme? Parla Gianmarco Onestini

Chiuso il capitolo Gf, Signorini ha parlato anche della sua vita sentimentale rivelando di essere single:

Nella mia testa sono fidanzato, nella realtà no. Mi affascina un bel cervello e purtroppo un bel fisico. Binomio introvabile [...] Un figlio manca, ma con la vita che faccio non sarei un buon padre. Non per mancanza di volontà ma di tempo. Preferisco non essere egoista e mi privo di questa meravigliosa esperienza.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.