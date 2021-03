Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini vuota il sacco: "Ho sempre tifato Pierpaolo Pretelli, mentre mi ha deluso..."

Gossip TV

Le nuove rivelazioni di Alfonso Signorini dopo la finale del Grande Fratello Vip.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria dell'influencer Tommaso Zorzi. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha deciso di vuotare il sacco e lasciarsi andare a nuove confessioni inaspettate.

La rivelazione di Signorini sul vincitore del Gf Vip

A distanza di una settimana dalla finale del Grande Fratello Vip, Signorini ha rilasciato un interessante intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha commentato la vittoria di Tommaso e svelato il nome del concorrente che l'ha più deluso: "Sono felice perché con lui ha vinto l’intelligenza, l’ironia, il cinismo e il talento che mi auguro lo porterà lontano. Poco prima che lasciassi Cinecittà mi ha chiesto un consiglio su cosa fare. Gli ho risposto di dire tanti “no”, anche se sarà difficile. Detto questo, io ho sempre tifato Pierpaolo Pretelli. Avrei voluto che vincesse lui perché è un ragazzo di grande bontà e positività. Come pure sono contento che Stefania Orlando sia arrivata terza. La conosco bene e l’ho voluta fortemente, è una donna lucida e intelligente, spietata e ironica. Loro tre erano i miei preferiti. Mi ha deluso Carlotta. A Temptation Island era stata strepitosa. Forse perché aveva accanto Nello, con cui dava il meglio. Doveva fare da contralto al mondo dei vip ma non è stato così".

Le parole su Antonella Elia e Pupo

Per Alfonso è stato un bellissimo e lunghissimo percorso affrontato insieme ai suoi due opinionisti Antonella Elia e Pupo: "So quanto sia difficile fare l’opinionista quando conduco io, perché dico sempre la mia rubando loro il mestiere. Pupo a volte diceva le sue battute nel momento sbagliato, mandando a monte un momento di tensione emotiva creato a fatica, ma va bene. In compenso si porta dietro il suo vissuto e ha una profonda cultura. Con Antonella all’inizio ci siamo anche scontrati perché non mi piaceva il fatto che non cambiasse opinione sulle persone. Non mi ha mai ascoltato ma, a parte questo, ha fatto il suo lavoro molto bene".

Il conduttore del Gf Vip ha infine svelato i tre momenti della quinta edizione che porterà nel cuore: "Il coming out inatteso di Gabriel Garko. Quando Rosalinda ha cominciato a fare capire che i suoi legami sentimentali erano una farsa, lui mi ha chiamato per dirmi che lei aveva ragione ed era giunto il momento di fare cadere il castello di carte. La lettera non volevo che la leggesse, ne abbiamo parlato fino alle tre del mattino. Ma poi in diretta l’ha tirata fuori. È stato un momento fortissimo, da lì il programma ha preso la svolta che volevo io e cioè che fosse il GF raccontato, fatto di vite vissute, non che spiasse dal buco della serratura. Il secondo momento quando abbiamo fatto riavvicinare Andrea a suo padre Walter Zenga. Lo considero il mio fiore all’occhiello. Il terzo invece è stato affrontare il tema della morte in prima serata. Avevo il terrore che mi accusassero di retorica e di cavalcare la lacrima facile, però credo che grazie al carattere di Dayane Mello che ha saputo gestire il dolore per la perdita del fratello in modo molto maturo, sia venuta fuori una bella pagina".

