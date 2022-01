Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sugli scivoloni di Katia Ricciarelli: "La ringrazio"

Gossip TV

Le sorprendenti dichiarazioni del conduttore del Gf Vip sulle infelici esternazioni della soprano

Alfonso Signorini è intervenuto sul suo giornale Chi, a proposito di Katia Ricciarelli e delle numerose esternazioni alquanto infelici al Grande Fratello Vip. Il popolo del web e fior di testate giornalistiche hanno invocato la sua squalifica soprattutto dopo le sue dichiarazioni contro Lulù Selassiè alla quale ha inviato di tornare al suo paese, perfettamente consapevole delle origini etiope della concorrente. Signorini approva poco questo linciaggio e anzi ha paragonato le offese della Ricciarelli a quelle di Lulù ("Anche una ragazza giovane che dice ‘tu chi ca**o sei s**gata’ sarebbe da squalifica, ma io non lo faccio") cosa peraltro abbastanza discutibile.

Ma che il conduttore abbia un occhio di riguardo https://www.lanostratv.it/2022/01/sanremo-2022-ospiti-arrivano-luca-argentero-raoul-bova-e-lino-guanciale/nei confronti della soprano è ormai cosa nota (cosa ne penserà la D'Eusanio in tutto ciò?) e, a tal proposito, ha dichiarato:

"Al GF ci sono state squalifiche inappropriate e questo l’ho già detto. Secondo me quella di Fausto Leali è stata tra le più sbagliate. Quindi nello stesso errore non voglio inciampare con Katia perché sono convinto che lei non sia una persona razzista."

E ancora:

"Io penso che Katia, per età e vissuto, non può adeguarsi agli sculettanti e superficiali concorrenti, che ora si dimenano, ora si perdono in inutili manifestazioni d’amore con un linguaggio scurrile, ma quando lei si scioglie la sua voce celestiale li oscura tutti. Per questo la ringrazio e le perdono i tanti scivoloni linguistici, perché derivano da un vissuto sofferto che gli altri intorno a lei neanche immaginano. E’ un’artista a cui è concesso genio e talvolta sregolatezza. Katia Ricciarelli, una delle protagoniste più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. O la si odia o la si ama. Certamente la sua presenza non lascia indifferenti. Tutto si può dire di lei tranne che sia “un comodino”, per usare un termine spesso usato nella casa per definire vipponi di scarsa personalità“.

La sensazione di tutti è che conduttore e le opinioniste siano troppo condizionati dalle loro simpatie personali e il reality pertanto perda della sua essenza primaria.

