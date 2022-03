Grande Fratello Vip, Jessica Selassié fa una confessione piccante: ''Sbucano da ogni parte''

Gossip TV

Jessica fa una confessione inaspettata dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié ha conquistato la vittoria dopo lunghi mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip, diventando una delle personalità più popolari del momento insieme alle sorelle Lulù e Clarissa. Le tre principesse etiopi hanno parlato del loro percorso, e Jessica si è lasciata andare ad una rivelazione piccante sulla sua vita amorosa, che questa volta non riguarda Barù.

Grande Fratello Vip, tutti gli uomini di Jessica Selassié

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Jessica Selassié, sostenuta da tantissimi fan che hanno apprezzato il percorso della bella principessa etiope, il flirt mai sbocciato del tutto con Barù ma anche la lucidità della giovane, che non si è mai lasciata schiacciare dalle dinamiche del gioco. Adesso, Jessica si gode la popolarità insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, che sogna il posto di opinionista per Alfonso Signorini. Intervista da Chi, Jessica ha commentato l’apparizione di tantissimi corteggiatori, tra cui il figlio di Bob Marley che si fa notare su Instagram.

“Sono piena e sbucano fuori da ogni dove! Bene così, significa che sono piaciuta o forse sono sbocciata come donna, perché questa è la mia vera vittoria al Gf Vip. Detto ciò aspetto ancora l’invito di una persona speciale”, ha commentato Jessica, tirando in ballo Barù. Da quando il sipario è calato sulla casa di Cinecittà, i due gieffini non hanno ancora avuto modo di vedersi e discutere della simpatia nata tra loro.

“Almeno una cena in amicizia, suvvia. La speranza è l’ultima a morire […] Lui è schivo, non rivela mai niente, figuriamoci davanti alle telecamere. Ci tiene al suo privato, alla sua vita sentimentale, non ne parla mai con nessuno. Tante volte nella Casa me lo diceva e quindi ci sta che al momento siamo lontani. Anche io spesso gli dicevo: “Sì, alla fine siamo solo amici”, quindi stavamo sempre un po’ a sminuire il nostro rapporto, ma non è giusto. Che poi non è un vero rapporto di amicizia perché gli amici non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardavamo io e lui. E non si parlano o si prendono di testa come è successo tra noi. Per questo so che ci rivedremo e magari lo sapremo solo noi”, ha ammesso Jessica, lasciando la porta aperta ad una possibile relazione con Barù. Il gieffino coglierà al volo l’invito o preferirà temporeggiare?

