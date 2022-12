Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini in vacanza sulla neve attaccato dagli haters

Gossip TV

In vacanza sulla neve, il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è stato attaccato dagli haters, scontenti della sua conduzione del programma. Vediamo cos'è successo.

La conduzione del Grande Fratello Vip di quest'anno, con al timone Alfonso Signorini, sta causando non pochi malumori tra gli appassionati del programma di Canale 5. Un malumore tale da portare alcuni haters a scagliarsi contro il conduttore, in vacanza sulla neve.

Alfonso Signorini attaccato dagli haters: "Rilassati ora, che l'anno prossimo niente GFVip per te"

Quest'anno, il programma di Mediaset non sta raggiungendo i risultati sperati, nonostante Alfonso Signorini stesso continui a ripetere che l'attuale edizione del GFVip è una delle più seguite degli ultimi anni. In realtà, a far discutere è proprio il conduttore che non è stato in grado di accattivarsi le simpatie del pubblico, ma neppure di altri ex concorrenti.

Infatti, pochi giorni fa, due ex vipponi si sono scagliati con Signorini per la gestione del rientro nella casa dell'ex gieffina Ginevra Lamborghini. Una decisione che è stata osteggiata da molti, perché ingiusta e crudele anche nei confronti di Marco Bellavia. Il conduttore di Bim Bum Bam. Era stato, infatti, per gli insulti rivolti a lui che Ginevra Lamborghini era stata squalificata.

Per quanto riguarda Signorini, invece, si stava beatamente rilassando in montagna, tra le cime innevate di Cortina D'Ampezzo e aveva deciso di condividere una foto sui social, in cui si mostrava sorridente e di buon umore. Peccato che il post di Instagram abbia scatenato un'autentica bufera di commenti negativi contro di lui: "Rilassati ora, l'anno prossimo nessun GFVip per te" o ancora "Si diverte con il cachet del GF" e così proseguendo su questa linea, ma c'è anche chi si è spinto oltre, accusandolo di manovrare il programma secondo i suoi gusti.

