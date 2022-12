Grande Fratello Vip, due ex vipponi si scagliano contro il programma e contro Alfonso Signorini. Volano parole pesanti.

Gossip TV

Questa edizione del Grande Fratello Vip sta facendo molto discutere, così come il suo conduttore Alfonso Signorini, soprattutto, dopo le ultime decisioni. Gli ultimi a scagliarsi contro il programma sono stati due ex vipponi molto noti al programma. Ecco di chi si tratta

In questa edizione del Grande Fratello Vip si stanno susseguendo polemiche su polemiche, tanto che anche due ex volti molto noti al programma si sono scagliati contro la casa più spiata d'Italia e il suo conduttore, Alfonso Signorini. Stiamo parlando degli ex vipponi Stefano Bettarini e Salvo Veneziano.

Stefano Bettarini e Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini: "Tu saresti un conduttore?!"

L'occasione di parlar male di un programma a cui entrambi hanno partecipato è arrivata con la puntata andata in onda ieri sera: il ritorno nella casa di Ginevra Lamborghini, squalificata dopo l'ignobile comportamento nei confronti di Marco Bellavia, ha scatenato un vero e proprio putiferio sia tra il pubblico che tra gli ex concorrenti. In merito a questo ritorno inaspettato della figliol prodiga, Bettarini e Veneziano hanno pubblicato un video di un concorrente italiano del GF Bulgaria, in cui si criticava la scelta di far rientrare Ginevra Lamborghini.

La sua riammissione non soltanto è una violazione palese delle regole, perché una volta squalificato, non eri ammesso neppure in studio. Questo rientro è stato visto come una presa in giro per gli squalificati dell'anno scorso. Il primo a intervenire sull'argomento è stato Salvo Veneziano: secondo l'ex gieffino - le cui accuse di omofobia non sono state dimenticate da nessuno - che ha fatto notare come si sia utilizzato il metodo del due pesi e due misure. Non è mancata una frecciatina ai concorrenti di quest'anno, giusto per non farci mancare nulla: "Il pubblico ha capito dopo tre anni di battaglie chi sono io e soprattutto chi siete voi. Sono dei pagliacci?".

Non è andato per il sottile neppure Stefano Bettarini, il quale ha sbottato su Twitter contro il conduttore Alfonso Signorini senza peli sulla lingua. Bettarini ha affermato che non è così che si dovrebbe comportare un conduttore, dato che Signorini ha delle responsabilità "verso il pubblico sovrano" e dovrebbe dimostrare di essere giusto e onesto. Avrebbe, in poche parole, dovuto dare il buon esempio ed essere al di sopra delle parti e dimostrare maggior coerenza, "a favore di verità e giustizia". Un'arringa degna del migliore dei tribunali, non c'è che dire...