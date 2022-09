Gossip TV

Nella settima edizione del Grande Fratello Vip, ci sarà anche ex tronista che ha concluso da poco la sua avventura nel dating show di Uomini e Donne.

Nelle ultime ore, è giunta una nuova indiscrezione sul cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Si è parlato infatti di un noto ex volto del dating show di Uomini e Donne.

Grande Fratello Vip, svelato il nome del discusso tronista che entrerà nella Casa

Dopo i nomi di Matteo Ranieri e Davide Donadei, l'influencer esperto di gossip, Amedeo Venza, ha rivelato in anteprima l'ex tronista che varcherà la porta rossa di Cinecittà il prossimo 19 settembre: si tratta del 29enne romano, Luca Salatino.

Ex corteggiatore di Roberta Giusti, lo chef e pugile romano si è seduto sulla poltrona rossa più famosa della tv concludendo il suo percorso nel giugno scorso con Soraia Cerruti con cui è tuttora felicemente fidanzato.

Luca Salatino dovrebbe essere il quarto concorrente ufficiale del Gf Vip 7, dopo i nomi di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

Anche se Alfonso Signorini ha dichiarato che il cast al completo verrà svelato solo in prossimità della data d'inizio, continuano le indiscrezioni sui Vipponi che entreranno nella casa di Cinecittà, reclusi forse per oltre sei mesi per volere dell'azienda Mediaset che punterà sul reality show come punta di diamante delle prime serata di Canale 5.

I nomi, non ancora confermati, sono: Carolina Marconi, Sarah Altobello, Patrizia Rossetti, Teresa Langella, Antonella Fiordalisi e Sarah Altobello. La settima edizione del Grande Fratello Vip, sarà condotta da Alfonso Signorini affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In studio ci sarà anche Giulia Salemi che si appresterà a tendere le redini dei social network, sempre attivissimi intorno alle vicende del reality.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.