Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano: "Con Sophie abbiamo vissuto tutto in modo intenso. Nathaly? Ho detto la verità"

Gossip TV

Tutta la verità dell'ex gieffino Alessandro dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip.

Alessandro Basciano è stato uno dei concorrenti più amati e discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, l'ex tentatore ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa, caratterizzato da diversi scontri con gli altri concorrenti ma anche dalla storia d'amore con Sophie Codegoni.

La verità di Alessandro Basciano

"Il tempo scorre in modo diverso dentro la Casa" ha esordito così Alessandro a Casa Chi, il format web del settimanale diretto da Alfonso Signorini. "Io sono partito con l’idea di conoscere Sophie, lo avevo detto anche ad Alfonso Signorini. All’inizio ho giocato anche con le altre fino a quando poi Sophie ha preso una posizione nei confronti di Gianmaria Antinolfi. Da lì è nata tutta la nostra storia e abbiamo vissuto tutto in modo molto intenso. Le cose belle ce le siamo dette sotto le coperte. Io ho sempre un pensiero fisso su di lei. Lei è dentro una bolla e mi sta dando molte più attenzioni adesso che quando ero nella casa" ha confessato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip parlando della sua storia con Sophie.

Interpellato dai giornalisti, Basciano ha colto l'occasione per dire la sua anche su Manila Nazzaro, che nella Casa si è lasciata andare a delle affermazioni poco carine nei suoi confronti: "Manila da quando sono uscito non ha parlato benissimo di me ma penso che sia un po stanca. Anche nella nomination di Sole è stata solo strategia, ma la giustifico perchè è li da sei mesi".

Leggi anche Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli senza freni sui concorrenti del Gf Vip

A proposito di Nathaly Caldonazzo, con cui sono volate pesanti accuse e offese al Gf Vip, Alessandro ha dichiarato: "Nathaly la reputo una persona pericolosa e ho preferito ridimensionare e affrontarla in modo sconsono, senza andare oltre. Ma io non sono un bugiardo, ho detto la verità. Mi è dispiaciuto che quando sono uscito ho avuto il confronto con lei e non una clip dei miei momenti con Sophie".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.