Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano attaccato da Rosalinda Cannavò: "Frasi fuori luogo"

Gossip TV

L'ex gieffina Rosalinda contro Alessandro per le frasi dette nella Casa del Grande Fratello Vip.

Alessandro Basciano è finito al centro delle polemiche per le dure affermazioni fatte nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver accusato Antonio Medugno di fare la vittima, l'ex tentatore ha sminuito i problemi legati ai disturbi alimentari rivelati proprio dalla star di Tik Tok.

Alessandro Basciano al centro delle critiche

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonio ha rivelato ai suoi compagni di gioco di avere dei seri problemi legati ai disturbi alimentari. Dichiarazioni che non sono passate inosservate ad Alessandro che, parlando con Lulù Selassiè, ha dichiarato di avere problemi molto più seri di quelli del giovane influencer.

Il comportamento e le frasi dette da Basciano non sono per niente piaciute a Rosalinda Cannavò, che da giovane ha sofferto di DCA. "Basciano e il suo pensiero? Rappresenta il pensiero di tutta quella gente stupida ed ignorate che nel corso della malattia sminuivano la mia sofferenza come quella di tutti i ragazzi/e affetti da DCA" ha scritto l'ex concorrente della quinta edizione del Gf Vip sul suo profilo social.

Leggi anche Delia Duran e Antonio Medugno sempre più intimi al Gf Vip

E ancora: "Non parlo solo da ex-anoressica, che a maggior ragione si sente toccata, ma da spettatrice che assiste a frasi fuori luogo, spero per lui buttate senza riflettere (altrimenti sarebbe davvero grave)! Credo che non ci sia altro da aggiungere se non che questa non è la televisione che mi piace vedere". Signorini mostrerà nella prossima puntata a Basciano l'attacco della Cannavò?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.