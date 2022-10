Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano: "Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non li vedo come possibile coppia"

Gossip TV

L'ex gieffino Alessandro Basciano rompe il silenzio sul rapporto nato al Gf Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono diventati ormai inseparabili. A commentare l'avvicinamento tra i due concorrenti della settima edizione del reality show di Alfonso Signorini ci ha pensato l'ex discusso gieffino Alessandro Basciano.

La confessione di Alessandro Basciano sui nuovi concorrenti del Gf Vip

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni prosegue a gonfie vele. Ospite dell'ultimo appuntamento di Casa Chi, il format web del settimanale condotto proprio dall'ex gieffina, il modello ha commentato le dinamiche della nuova edizione del reality show e il rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria:

Antonella ed Edoardo non li vedo come possibile coppia. Non li sto giudicando, ma secondo me è ancora troppo presto. A volte anche un po’ per abitudini ti affezioni, però parlare di amore… Sicuramente c’è attrazione ma non li vedo come coppia. Magari sbaglio, ma attualmente non vedo la coppia.

Un pensiero condiviso anche dalla sua compagna, Sophie. Senza troppi giri di parole, infatti, la conduttrice di Casa Chi ha rivelato che per lei la Fiordelisi e Donnamaria non sarebbero in procinto di innamorarsi:

C’è tanto stuzzicarsi a livello fisico, ma Edoardo ce l’ha come mood, è un modo scherzoso che ha con tutti, prendi Gegia. Nikita Pelizon mi sta piacendo molto, ma non è ancora entrato il tipo adatto a lei. E’ molto particolare, secondo me deve entrare qualcuno con un carattere forte, un carattere come il suo.

