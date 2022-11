Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini nuova concorrente ufficiale? Ecco cosa succede

Gossip TV

Alessandra Mussolini, dopo la sua esperienza a Tale e Quale Show, si prepara a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip? Parla lei.

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è sempre spazio per nuovi concorrenti, soprattutto quando sono in grado di stravolgere l’assetto della casa più spiata d’Italia, portando a discussioni o alla nascita di love story passionali. A Cinecittà sta per arrivare anche Alessandra Mussolini dopo la partecipazione a Tale e Quale Show?

Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini nel cast?

La settima edizione del Grande Fratello Vip ha rischiato di rimanere impantanata in uno scandalo difficile da dimenticare ma, grazie all’arrivo di nuovi concorrenti che hanno infiammato il web con nuove polemiche, sembra che la situazione si sia risolta e Alfonso Signorini ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Gli ascolti sono tornati ad essere alti, soprattutto grazie all’ingresso di nuovi personaggi come Oriana Marzoli, una furia contro Micol Incorvaia, che sa benissimo come movimentare un reality show avendo partecipato già diverse volte a programmi in giro per il mondo.

Si vocifera che la settima edizione del Gf Vip arriverà sino a fine marzo, lasciando il posto poi a L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, la quale torna al timone del programma in prima serata su Canale 5 infischiandosene delle polemiche. Per questo motivo si prevede che a Cinecittà arriveranno nuovi concorrenti, fatti entrare in gioco al momento giusto dall’abile orchestratole Signorini, per continuare a fornire al pubblico una versione dinamica del suo programma. Tra le nuove proposte ci sarà anche Alessandra Mussolini?

La nipote di Sophia Loren è stata protagonista della nuova edizione di Tale e Quale Show, mettendosi in gioco nonostante qualche titubanza, ma sarà anche disposta a farlo nel programma di Signorini? Intervistata da Nuovo Tv, Alessandra ha fatto sapere che non varcherà mai la porta rossa, non essendo disposta a cambiare le proprie abitudini per il programma e avendo propensione per l’essere asociale, cosa assolutamente contraria al clima di condivisione forzato del programma.

