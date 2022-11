Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli accusa Micol Incorvaia: ''Ha creato un gruppo che mi odia''

Gossip TV

Oriana Marzoli, dopo aver discusso animatamente con Micol Incorvaia nella casa del Grande Fratello Vip, ha ammesso di sentire di avere dei nemici per colpa della siciliana.

Oriana Marzoli ha avuto una forte discussione con Edoardo Tavassi, che è intervenuto in difesa di Micol Incorvaia sentendo la venezuelana parlare male della giovane gieffina. Nella casa del Grande Fratello Vip si sono scaldati gli animi e Oriana crede che Micol abbia creato un gruppo di concorrenti che, essendo dalla sua parte, ora la odiano.

Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli furiosa dopo la lite

La presenza di Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello Vip ha provocato un grande cambiamento interno nelle alleanze e nelle relazioni tra concorrenti. La venezuelana, esplosiva e frizzante, ha messo gli occhi su alcuni uomini della casa per poi scegliere Antonino Spinalbese, con il quale ha trascorso una notte bollente come testimonia un video che fa capire proprio tutto. Oriana ha fatto amicizia con Antonella Fiordelisi, dopo aver detto peste e corna della schermitrice, e questo ha portato a non poche polemiche: secondo alcuni gieffini, infatti, le due si sarebbero alleate per convenienza e non per reale amicizia, pronta a fare la guerra alle altre donne della casa come Micol Incorvaia.

La giovane siciliana sta ricevendo un trattamento da brividi, colpevole agli occhi delle due villain della settima edizione del Gf Vip, di aver avuto un flirt con Edoardo Donnamaria e aver cercato di riconquistarlo. Teoria che fa acqua da tutte le parti dato che Micol non solo ha preso le distanze da Edoardo, ma si è anche avvicinata a Tavassi e sembra intenzionata a capire se si tratta di un’amicizia o di qualcosa in più con il romano. E proprio Tavassi ha discussino nelle ultime ore con Oriana, furioso dopo averla sentita parlare male di Micol, accusandola di essere un’abile stratega che vive nel mondo dei reality show ma che non ha reali sentimenti. Dopo la discussione, Marzoli si è sfogata ammettendo:

“Oggi sto male, mi sento male per aver litigato con questa ragazza. Io stavo molto tranquilla, perché mi vedevo che stavo maturando e non mi interessava più litigare. Non avevo voglia di litigare, si poteva anche evitare. Sento che adesso neanche mi parla, ovviamente per Micol anche se manco ce l’ho con lei tranne che per quella clip con Antonella. Per me era indifferente, e invece vedo che Micol ha fatto un gruppo e loro mi odiano, lo sentono”.

Oriana, che da una parte si pente e dell’altra si giustifica, ha velatamente accusato Micol di aver creato un club contro di lei, che sicuramente comprende Tavassi e Dal Moro, dato il modo infelice con cui ha scaricato il veneto. Le sensazioni della gieffina saranno quelle giuste o si tratta di strategia, ovvero finire per passare come vittima della situazione da lei stessa creata?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.