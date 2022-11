Ilary Blasi torna al timone de L’Isola dei Famosi: ecco quando inizia e quando finisce il Grande Fratello Vip

Gossip TV

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi torna nelle mani di Ilary Blasi, che andrà in onda su Canale 5 dopo la Finale del Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi confermata al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma quando andrà in onda il reality show su Canale 5? Nuove indiscrezioni parlano del debutto ad aprile, consequenzialmente alla Finale del Grande Fratello Vip fissata per marzo.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi torna ad aprile 2023?

Se dal punto di vista personale sono mesi difficili per Ilary Blasi, da quello professionale nessuno ha messo in discussione la sua innata bravura nella conduzione dei programmi cult di Mediaset, come L’Isola dei Famosi che la vede al timone ormai da due anni. La presentatrice romana, si mormorava, fosse intenzionata ad abbandonare il mondo del piccolo schermo per qualche tempo, per far calmare le acque dopo la separazione da Francesco Totti, con il quale si è affrontata in Tribunale. Sembra che, grazie all’intervento dell’amica Toffanin, Ilary ci abbia ripensato e abbia deciso di tornare a condurre L’Isola, con la benedizione di Piersilvio Berlusconi che ha annunciato il ritorno del reality show su Canale 5 nel 2023. A conferma anche il gossip lanciato su Oggi da Giuseppe Candela.

“Si starebbe lavorando a una finale del reality condotto da Alfonso Signorini a fine marzo, quindi con ulteriore avanzamento in palinsesto. A seguire dalla prima settimana di aprile il debutto del programma guidato da Ilary Blasi. Il programma verrà guidato ancora da Ilary Blasi con il solito raddoppio settimanale”.

Insomma, il Grande Fratello Vip si concluderà a marzo e non a maggio come ipotizzato a inizio stagione, e del resto gli ascolti non sono così alti da poter pensare di prolungare sino all’inizio della stagione estiva. L’Isola, in questo modo, tornerebbe ad aprile su Canale 5 con Ilary Blasi, ma ancora senza opinionisti. Dopo l’addio di Nicola Savino alla Rete in favore di Tv8, infatti, non è chiaro se Blasi voglia mantenere in studio almeno Vladimir Luxuria, sebbene quest’ultima è stata amatissima nel corso della precedente edizione. Si mormora che i casting siano aperti, così come quelli per trovare nuovi naufraghi disposti a mettersi in gioco in Honduras.

