Grande Fratello, Valentina Melis sorprende Massimiliano Varrese, lui commosso: "Grazie per la donna che sei" [VIDEO]

Questa sera, durante la Finale del GF, Massimiliano Varrese ha ritrovato la sua ex compagna, Valentina Melis, madre della sua piccola Mia.

Questa sera, su Canale5, sta andando in onda la Finale del Grande Fratello: i finalisti di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini sono Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero, Greta Rossetti e Letizia Petris. E, per l'unico gieffino rimasto in casa, il guru del GF, è arrivata un'inaspettata sorpresa.

GF, Valentina Melis sorprende Massimiliano Varrese, lui commosso: "Grazie per la donna che sei" [VIDEO]

Per Massimiliano Varrese è arrivata una sorpresa inaspettata: chiamato al di fuori della Casa ha potuto incontrare Valentina Melis, sua ex compagna e madre di Mia, la loro bambina. L'attrice era visibilmente commossa e si è complimentata con Varrese per il suo percorso:

"Questo è stato un viaggio lungo e bellissimo. Sono emozionatissima, quasi 7 mesi, quando abbiamo parlato prima che entrassi non ci aspettavamo queste montagne russe, per te e per me, ma le abbiamo vissute insieme. C'è un filo rosso che ci lega e ci legherà per sempre: è la nostra Mia. Lei ci ha tenuto sempre uniti in questi mesi. Sono molto felice, ti sei mostrato per come ti conosco, hai mostrato la tua parte divertente, non sei mai stato costruito."

L'attore l'ha poi abbracciata con forza e l'ha ringraziata per il suo sostegno:

"Non era scontato che tu mi stessi vicino, grazie per la donna che sei, per la madre che sei"

