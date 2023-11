Grande Fratello, Massimiliano Varrese sull'ex compagna Valentina Melis: "Sono ancora innamoratissimo" [VIDEO]

Gossip TV

Nell'ultima puntata del GF, Massimiliano Varrese ha rivisto la figlia Mia e l'ex compagna Valentina Melis, da cui è separato da diversi anni. Nel corso di una conversazione nella casa con altri inquilini, l'attore ha dichiarato di provare ancora dei sentimenti per lei!

Nel corso della puntata di lunedì 20 novembre, Massimiliano Varrese al Grande Fratello ha ricevuto una dolce sorpresa dalla figlia Mia e dall'ex compagna, Valentina Melis. La coppia è separata da circa due anni, ma, come hanno spesso raccontato durante il programma Mediaset, hanno deciso di collaborare e di restare in buoni rapporti per amore della loro bambina. "Saremo sempre una famiglia" ha dichiarato Valentina Melis ad Alfonso Signorini nel corso dell'ultima ospitata.

GF, Massimiliano Varrese svela di avere ancora una speranza di tornare con l'ex compagna Valentina Melis

L'attore, in un confronto pomeridiano con Rosy Chin e Fiordaliso, ha confessato che vorrebbe riunire la sua famiglia. Ripensando all'incontro con la figlua Mia e con l'ex compagna Valentina Melis, Varrese ha dichiarato:

"Sono sempre molto innamorato di Valentina, dal profondo del mio cuore, sogno un qualche miracolo. Mi auguro che questi due anni di lontananza siano serviti a rivalutare le cose. Io l'ho fatto"

Anche le due donne hanno rivelato di aver visto della tenerezza negli occhi dell'ex compagna del gieffino: "Nei suoi occhi c'era amore" - ha dichiarato la cantante, d'accordo con la chef - "lei ci tiene ancora molto a lui". Supportato da queste parole, Varrese ha ammesso di essere ancora innamorato dell'ex compagna:

"Il mio sogno è riunire la nostra famiglia, il nostro è stato un amore enorme. La decisione la prendemmo di comune accordo, è stato un insieme di cose. Non volevamo rovinare quello che stavamo già rovinando. Io e lei non ci siamo più confrontati e per me è un tasto molto dolente. Ma io credo di essere ancora innamoratissimo"

