Grande Fratello, urla fuori dalla Casa: "Siete l'edizione più brutta della storia", la reazione di Varrese

Il clima dentro e fuori nella Casa del Grande Fratello, è decisamente teso: i concorrenti sono stati informati di non essere particolarmente graditi dal pubblico.

Ieri, Sergio D'Ottavi, Stefano Miele e Greta Rossetti erano intenti a rilassarsi in giardino quando hanno ascoltato alcune urla provenienti nei dintorni della Casa. I tre concorrenti hanno quindi sentito in maniera nitida qualcuno appostato vicino al grande loft di Cinecittà gridare: "State facendo l’edizione peggiore della storia di questo programma" . Stefano ha quindi riferito quanto accaduto a tutti: “Ragazzi hanno appena gridato. Sì, noi eravamo qui e abbiamo sentito. Hanno detto che stiamo facendo l’edizione più brutta di sempre, sì che è l’edizione più brutta. Ti giuro l’hanno detto!"

Massimiliano Varrese, tuttavia, ha minimizzato l’accaduto con queste parole: "Ma perché date voce ad uno stupido?" Proprio l'attore romano alcuni giorni fa si era detto convinto che la loro edizione stesse facendo "il botto".

Quest'anno il reality show targato Mediaset è stato travolto spesso da polemiche come nel caso dell'accanimento nei confronti di Beatrice Luzzi. Ma anche e non solo per rimproveri decisamente soft rispetto agli scorsi anni (senza alcun provvedimento drastisco). I comportamenti di Massimiliano Varrese sotto stati spesso oggetto di critiche feroci e anche l'atteggiamento indifferente dei concorrenti dopo il lutto della Luzzi non è affatto piaciuto ai telespettatori. Al livello di ascolti, il programma è in calo rispetto alle scorse edizioni e pare che Mediaset sia intenzionata a sospendere il reality per almeno un anno.

Honey: -“Hanno urlato hanno detto questa edizione è l'edizione più brutta della storia e Alessio sei un grande”#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/3ttxDCDrzY — Elisa  (@__Elisa94__) February 18, 2024

E chi glielo spiega a Varrese che quello stupido è

il 90% dei telespettatori e

che buona parte del problema

è lo schifo

fatto da lui?#GrandeFratellopic.twitter.com/0VbiFxhRty — Dracarys🔥 (@michicima) February 18, 2024

