Grande Fratello, tre concorrenti pronti a conquistare Perla Vatiero: la reazione di Anita Olivieri

Tre gieffini puntano la nuova concorrente del Gf: "Mirko non è un problema".

L'ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello è stato un vero e proprio colpaccio di Alfonso Signorini. Nemmeno il tempo di entrare nella famosa Casa di Cinecittà, infatti, che l'ex fidanzata di Mirko Brunetti ha già stravolto le dinamiche e gli equilibri tra i concorrenti.

Perla Vatiero conquista tre gieffini

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri giovedì 16 novembre su Canale 5, ha visto l'ingresso di Perla Vatiero. Un'entrata di scena che ha entusiasmato in particolr modo tre concorrenti che, subito dopo la diretta, si sono lasciati andare a delle confessioni sull'ex fidanzata di Mirko Brunetti. Il primo a parlare di Perla è stato Massimiliano Varrese che, stuzzicato da Ciro Petrone, ha rivelato: "Io noto cose che...Non posso dire altro, non fatemi parlare e non mettetemi nei casini basta".

Ma Varrese non sembrerebbe essere l'unico ad aver puntato Perla. Giuseppe Garibaldi, appoggiato da Vittorio Menozzi, ha infatti dichiarato di voler corteggiare la nuova concorrente del Gf:

Ci sono tante cose che so e non posso dire. L'entrata di Perla mi fa bene. Lei è davvero molto bella. Mo la stresso, sì adesso vado. Mi picchia Mirko? Ma che c’entra, che me ne frega, è la ex, mica stanno più insieme. A lei ho già detto che se avrò dei comportamenti che la infastidiscono deve dirmelo. Per quanto riguarda Mirko invece non ci sono problemi, lui non ci sta insieme e ha un’altra ragazza.

Dichiarazioni che, come riportato da Biccy, non sono per niente piaciute ad Anita Olivieri, che ha messo in guardia Garibaldi:

Stai buono e non dire queste cavolate. Tu capisci una cosa e poi ne sbagli un’altra. Smettila, tu sei proprio fuori! Mirko ti picchia. Guarda che è la sua ex e sono stati insieme cinque anni.

