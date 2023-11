Grande Fratello, Giampiero Mughini si ritira dal reality: i motivi

Gossip TV

Il giornalista ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello: la decisione nel corso della ventesima puntata.

Colpo di scena al Grande Fratello. Nel corso della ventesima puntata, Giampiero Mughini ha deciso di ritirarsi dal reality show, una decisione che aveva comunicato agli autori di cui era al corrente anche Alfonso Signorini che lo ha annunciato nel corso della diretta di qeusta sera.

Grande Fratello, Giampiero Mughini lascia il reality: "Sono qui a fare un discorso che per me è rigato di lacrime per dirvi che tra pochi minuti lascerò questa Casa"

“Sei stato molto discreto, non l’hai voluto comunicare a nessuno. Un po’ ce lo aspettavamo, non pensavamo che tu arrivassi così a lungo. Ed è una cosa che noi accettiamo, ci mancherebbe. Ti dico, neanche con tanto dispiacere, perché io credo che tu possa continuare qui in studio, anche con Cesara, a dire il tuo pensiero, che per me è importantissimo. Prima che tu vada via posso dirti una cosa? Grazie" queste le parole del conduttore dopo aver chiamato Mughini in confessionale.

Il giornalista lo ha poi comunicato agli altri gieffini spiegando i motivi che lo hanno spinto a questa decisione:

“Premesso che le mie sono inezie rispetto a quello che è successo ad Alex. Sono qui a fare un discorso che per me è rigato di lacrime per dirvi che tra pochi minuti lascerò questa Casa, dove voi avete tollerato che io non cucinassi neanche un uovo sodo. Questo è dovuto per vigliaccheria, dopo un mese in cui non ho avuto i miei cinque quotidiani e la mia biblioteca”

“Al 75% conta una cosa di cui mi dovete perdonare: c’è un libro che devo consegnare entro dicembre. A questo libro non posso rinunciare. Questo mio libro è giunto allottavo mese, io vi chiedo scusa. Per me è dolorosissimo. Ognuno di voi è atteso a casa mia per pranzo”

Tutti gli inquilini, commossi, hanno salutato Mughini abbracciandolo.

