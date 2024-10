Grande Fratello, Tommaso Franchi dalla parte di Shaila Gatta: "Gli altri sbagliano a farla sentire sbagliata" (VIDEO)

Gossip TV

Il gieffino Tommaso Franchi si confronta con Lorenzo Spolverato sulla questione Shaila Gatta-Javier Martinez schierandosi apertamente dalla parte dell'ex velina di Striscia la Notizia.

La Casa del Grande Fratello è completamente spaccata a metà. Da una parte c'è chi si è schierato dalla parte di Javier Martinez e non riesce più a fidarsi di Shaila Gatta, dall'altra invece c'è chi ha preso le parti dell'ex velina di Striscia la Notizia e ha cercato di comprendere le ragioni dei suoi comportamenti.

Tommaso difende Shaila dalle accuse dei gieffini

Il comportamento assunto da Shaila Gatta nei confronti di Javier Martinez continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A schierarsi dalla parte della ballerina ci ha pensato Tommaso Franchi. Parlando con Lorenzo Spolverato, il giovane concorrente ha spiegato che, essendo un gioco, ogni situazione viene ingigantita, ma di non riuscire a giustificare diversi concorrenti che continuano a condannare la ballerina:

"Quello che è successo fra Shaila e Javier è considerabile come un tradimento? Deve sentirsi sbagliata?" ha chiesto Lorenzo a Tommaso, che ha spiegato il suo punto di vista sulla situazione e preso le parti dell'ex velina di Striscia la Notizia:

Leggi anche Gessica Notaro contro Shaila Gatta

Loro pensano che giocate perché siamo in un reality. Se fossimo stati fuori nessuno avrebbe detto niente [...] Gli altri sbagliano a farla sentire sbagliata. Poi nemmeno loro vogliono perché non sono cattivi. È come se si fossero dimenticati com'è Shaila. È normale che lei si sente male, ha perso il rapporto con i suoi amici, a loro non ha fatto niente. È brutto.

Shaila Gatta sotto accusa

Se Tommaso Franchi si è schierato dalla parte di Shaila Gatta, difendendola dalle pesanti accuse dei loro compagni, Mariavittoria Minghetti si è schierata contro la ballerina e Lorenzo Spolverato. Secondo Mariavittoria, il ragazzo dovrebbe essere neutrale e non agire sempre in funzione della coppia. La situazione nella Casa è completamente cambiata e sia Shaila che Lorenzo devono prenderne atto. Riusciranno a riconquistare la fiducia dei loro compagni di avventura e soprattutto del pubblico a casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere il nuovo appuntamento con il Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo lunedì 4 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.