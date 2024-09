Grande Fratello, svelato il sesto concorrente nip

Gossip TV

Dopo aver annunciato il cast vip, Davide Maggio annuncia in anteprima il cast dei non famosi che faranno del cast della nuova edizione del Grande Fratello

In vista del debutto della nuova edizione del Grande Fratello, previsto per il 16 settembre su Canale 5, poche ore fa è stato svelato il nome del sesto concorrente ‘nip’. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, il ventiquattrenne senese Tommaso Franchi entrerà a far parte della Casa più famosa d’Italia.

Grande Fratello: i 6 nip e i 15 Vip della nuova edizione

Franchi si unisce così agli altri concorrenti non vip già annunciati: Yulia Naomi Bruschi, conosciuta per la sua partecipazione a Love Island; Sara Pilla; Michael Castorino; Luca Giglioli; e Nicole Cresta. Questi sei concorrenti 'nip' vivranno l'avventura del reality insieme a quindici volti noti del piccolo schermo: Clarissa Burt, Clayton Norcorss, Lino Giuliano, Shaila Gatta, Enzo Paolo Turchi, Lorenzo Spolverato, Eleonora Cecere, Giulia Mannucci, Helena Prestess, Ilaria Galassi, Iago Garcia, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Luca Calvani e Jessica Morlacchi.

A condurre il reality show sarà Alfonso Signorini, affiancato in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli tornerà in postazione social. Tra le novità della prossima edizione del Grande Fratello, anche una nuova location. La Casa, infatti, lascerà dopo 24 anni Cinecittà e si sposterà fuori dalla Capitale, presso gli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma Nord. A pochi passi ci sarà anche tutto il resto del team del programma che, come consuetudine, organizzerà sorprese ai concorrenti e ospitate in studio. Tra pochi giorni verrà anche svelata la formula che quest'anno potrebbe essere una novità assoluta. Secondo quanto ha infatti svelato TvbBlog, il reality durerà tre mesi e si dividerà in due edizioni. Il vincitore e i personaggi più amati della prima faranno anche parte della seconda. La diretta, secondo gli ultimi rumors, terminerà ancora una volta 2 di notte (quindi non ci sarà la diretta h24) e le puntate serali saranno due, il lunedì e il giovedì su Canale 5.

