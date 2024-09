Grande Fratello, trapelate le prime immagini della nuova Casa che ospiterà i gieffini

Gossip TV

Per la nuova edizione del GF, Alfonso Signorini farà traslocare i gieffini in una nuova Casa. Ecco le prime immagini trapelate!

Tutto è pronto per la nuova edizione del Grande Fratello: i primi concorrenti vip sono già stati annunciati e non mancano le indiscrezioni sui nip che varcheranno la porta rossa dal prossimo 16 settembre. E, tra le novità che attendono i nuovi gieffini c'è anche quella che saranno i primi a entrare nella nuova Casa del GF, di cui sono trapelate le prime immagini.

GF, trapelate le prime immagini della nuova Casa del programma

L'anticipazione sulla nuova Casa del GF che ospiterà i gieffini a partire dal 16 settembre è stata data da Myrta Merlino durante la punta di Pomeriggio5 di ieri, lunedì 9 settembre. In un video, infatti, la conduttrice del talk show di Canale5 ha mostrato Alfonso Signorini intento a supervisionare i lavori per la nuova Casa del reality.

Dal filmato si vede che la Casa è ancora in costruzione e Signorini ha svelato che sarà molto più grande della precedente e completamente rinnovata. Ironizzando, il conduttor ha rivelato che è una casa che "nemmeno Rockfeller aveva" e si è mostrato con tanto di caschetto di sicurezza ben saldo sul capo:

"Queste sono le primissime immagini della casa che è ancora in costruzione. Caschetto obbligatorio a norma di legge, intanto godetevi questo. Però è una casa completamente nuova, enorme. Una roba che neanche Rockfeller l’aveva. Noi siamo pronti o quasi, state connessi perché ogni giorno ci saranno un sacco di novità. Restate connessi, ciao! Io torno al lavoro."

#GrandeFratello, Alfonso Signorini ci mostra le prime immagini della nuova casa#Pomeriggio5 pic.twitter.com/LRcyWSSlkA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 9, 2024

GF, ecco chi sono i primi concorrenti vip annunciati!

Tra i primi concorrenti vip annunciati troviamo Lino Giuliano, ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, sulla cui presenza si erano diffusi i primi rumors già da settimane. A confermare la sua entrata nella Casa più spiata d'Italia è stato un video mandato in onda a Verissimo, durante l'intervista a Cesara Buonamici, riconfermata opinionista del GF.