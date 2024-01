Grande Fratello, slitta la puntata di questa sera: ecco quando torna in onda il reality

Gossip TV

La trentaduesima puntata del Grande Fratello, prevista per oggi, lunedì 22 gennaio 2024, non andrà in onda.

La trentaduesima puntata del Grande Fratello, prevista per oggi, lunedì 22 gennaio 2024, non andrà in onda. Il reality show targato Mediaset si ferma, questa volta, per lasciare spazio alla finale della Supercoppa Italiana. Questa sera infatti, a partire dalle ore 20 su Canale 5, ci sarà in esclusiva assoluta la finale della 36ª edizione della Supercoppa Italiana Napoli-Inter.

In diretta dall’ Al-Awwal Park Stadium di Riyad (Arabia Saudita) andrà in scena la super sfida che mette in palio il primo trofeo stagionale. Da un lato i Campioni d’Italia in carica del Napoli, dall'altra i nerazzurri di Simone Inzaghi che nella scorsa stagione hanno alzato al cielo la Coppa Italia. Su Canale 5 in onda anche il post-partita, sempre condotto da Monica Bertini, con la premiazione, i commenti, le interviste esclusive e tutti i casi da moviola. La telecronaca della partita, in onda alle 20.00 su Canale 5, è affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. A completare la squadra Mediaset gli inviati Carlo Landoni, Daniele Miceli, Alessio Conti e Francesca Benvenuti.

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello ci aspetta domani, martedì 23 gennaio in prima serata sempre su Canale 5. Non ci sarà il doppio appuntamento. Giovedì 25 gennaio andrà in onda la soap opera turca Terra Amara. Dopo la puntata del martedì sera, quindi, il Grande Fratello tornerà come di consueto direttamente lunedì 29 gennaio prossimo.

