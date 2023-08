Grande Fratello, scelta la sostituta di Giulia Salemi: la conferma ufficiale

Gossip TV

Al Grande Fratello, a tenere il filo conduttore tra il reality e il mondo social, arriva un volto nuovo, figlia d'arte.

La prossima edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda a settembre in prima serata su Canale 5, si preannuncia ricca di novità come già anticipato da diverse settimane. Il cast del reality sarà formato equamente da vip e nip con una unica opinionista che affiancherà Alfonso Signorini, la storica giornalista del Tg5, Cesara Buonamici, che debutterà in un ruolo del tutto inedito per lei.

Grande Fratello, nel ruolo di Giulia Salemi arriva Rebecca Staffelli

La linea generale da parte dell'azienda è quello di dare un bel cambiamento di rotta al programma, cercando di puntura su contenuti di qualità lontano dai trash che si è ripetutamente visto negli ultimi anni.

Oggi è arrivata una nuova indiscrezione sul reality, diffusa dal portale di TvBlog. A sostituire Giulia Salemi nel ruolo dell'anno scorso nel ruolo di inviata del mondo dei social, ci sarà un altro volto nuovo, la figlia di Valerio Staffelli, inviato storico di Striscia la Notizia: stiamo parlando di Rebecca Staffelli, già a Mediaset come speaker di Radio 105 e spesso ospite in Amici di Maria De Filippi per rappresentare Radio Mediaset.

"TvBlog vi aveva dato la notizia della defenestrazione di Giulia Salemi, che ricopriva il ruolo di inviata del programma nel mondo dei social. Oggi completiamo la notizia dandovi il nome di chi prenderà il suo posto. La scelta è avvenuta in famiglia. La nuova inviata del Grande Fratello nel mondo dei social sarà Rebecca Staffelli. Diciamo in famiglia perché Rebecca è figlia dello storico inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli. Rebecca ha strappato all’ultimo minuto il posto a Maria Sole Pollio, Attrice ed influencer napoletana, ha recitato in Don Matteo e fa parte del cast di Battiti live. La Staffelli dunque sarà l’inviata del Grande Fratello nel mondo dei social."

Venticinquenne romana, Rebecca Staffelli, è un'affermata speaker e ha lavorato anche come attrice e partecipato ad altri programmi televisivi. E' fidanzata con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Basile.

