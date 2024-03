Grande Fratello, scatta il bacio in piena notte tra due concorrenti

Gossip TV

Ritorno di fiamma tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi.

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. A pochi giorni dalla finalissima, che andrà in onda il prossimo lunedì 25 marzo 2024 in prima serata su Canale 5, è scattato un bacio in piena notte tra due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi di nuovo vicini

Ritorno di fiamma tra due amati e discussi concorrenti del Grande Fratello. Stiamo parlando di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi che, a pochi giorni dalla notte in cui si sono riappacificati definitivamente, si sono appartati e isolati dal resto del gruppo lasciandosi trasportare dalla passione.

Come riportato da Biccy, Beatrice e Giuseppe si sono nascosti tra un muretto e una pianta del giardino e sono rimasti lì per una decina di minuti. Nessuna parola ma solo dei rumori che hanno fatto pensare a dei veri e propri baci. Come se nulla fosse, i due protagonisti del Gf sono poi usciti fuori e divisi: lui ha raggiunto gli altri concorrenti in giardino, mentre l'attrice è rientrata in Casa.

Un ritorno di fiamma che è stato commentato sui social dai fan di Beatrice e Giuseppe. Se i Beabaldi non hanno nascosto il loro entusiasmo ("53 anni e nascondersi, tutelarsi e giocare a sfidare il Grande Fratello per avere 5 minuti di intimità da occhi indiscreti. Lui la fa tornare fanciulla e i suoi stessi fan sostengono che non sia innamorata. Lei che dopo che lui si butta si lascia andare con quell’abbraccio. La bellezza del perdono", "Vorrei urlare per la felicità"), alcuni fan dell'attrice non sembrano aver apprezzato il riavvicinamento al ragazzo ("Bea è fuori come un balcone se pensa che col limone lo voteremo. Non accadrà mai", "Che forse si siano baciati mi interessa poco. Ma io voterò per eliminare il bidello").

