Grande Fratello, la madre di Greta contro Sergio che non l'ha salvata: "Non mi sbaglio mai, scappa Greta!!"

Nel corso della 45esima puntata del Grande Fratello, Sergio D'Ottavi ha nominato Massimiliano Varrese come terzo finalista. La delusione di Greta e la rabbia della mamma, Marcella Bonifacio.

Nel corso della 45esima puntata del Grande Fratello, è stato decretato il terzo finalista dell'edizione, dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Ad avere la meglio su Garibaldi e Paolo Masella, è stato l'attore romano Massimiliano Varrese, il terzo finalista ufficiale.

Grande Fratello, la madre di Greta attacca Sergio D'Ottavi

Max è stato votato in sala led anche da Sergio D'Ottavi e la votazione di quest'ultimo ha sorpreso tutti in quanto era piuttosto prevedibile che votasse per Greta Rossetti. Proprio l'ex tentatrice non ha nascosto, al termine della puntata, una certa delusione per la scelta di Sergio. Sulla questione è intervenuta anche la madre di Greta, Marcella Bonifacio che si è sempre mostrata piuttosto contraria alla relazione tra la figlia e Sergio.

"Io non sbaglio mai, avete visto il vostro Gaspare (Sergio, ndr) che doveva salvare Greta, lei ha salvato lui, ma Gaspare non ha salvato Greta. Cosa vi capire? che io o ho sempre ragione. Greta spero che il televoto flash ti faccia uscire. Scappa, scappa"

Intervistata ieri da Fanpage, la Bonificio, parlando di Sergio, ha dichiarato:

"Per quanto riguarda Sergio posso dire che non mi ha convinto. C’è stato un momento – ci sono anche dei video – in cui era con Stefano Miele e Beatrice Luzzi in piscina e, con la sua spavalderia, diceva che per quanto riguarda Greta si sarebbe divertito. Io l’ho visto come un complotto, credo sia nata così e che poi successivamente abbia davvero apprezzato Greta. Ci sono altri video che mostrano Sergio spingere continuamente Greta affinché entri nel suo letto. Come se fosse il tentativo di costruire una dinamica in complotto con Stefano e Beatrice. Ecco perché Beatrice la chiamo “Crudelia”, Stefano “Gaspare” e Sergio “Orazio” (personaggi del film Disney “La carica dei 101, ndr). Non credo sia il suo tipo, anzi ci scommetto. Può avere delle caratteristiche che le piacciono ma conosco mia figlia. Non sono una persona che guarda solo l’aspetto fisico ma passare da Michele Morrone o Eugenio Colombo a Sergio…non avranno mai un futuro."

