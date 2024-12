Grande Fratello, Sara Tommasi critica Luca Calvani: "Istiga Jessica! Faceva lo stesso con me all'Isola" (VIDEO)

Gossip TV

Il comportamento di Luca Calvani al GF con Jessica Morlacchi ha scatenato le critiche di Sara Tommasi, che ha condiviso con lui il percorso all'Isola dei Famosi!

Sara Tommasi è intervenuta in un'intervista e ha criticato Luca Calvani, attuale concorrente del Grande Fratello, accusandolo di giocare di strategia e che con il suo comportamento sta istigando Jessica Morlacchi. Con il gieffino, Sara Tommasi aveva partecipato, nel 2006, all'Isola dei Famosi e lì Calvani avrebbe adottato con lei lo stesso atteggiamento: "Gioca di strategia!" ha dichiarato infastidita Tommasi.

GF, Sara Tommasi attacca Luca Calvani: "Istiga Jessica come fece con me, gioca di strategia"

Sara Tommasi ha accusato Luca Calvani di istigare Jessica Morlacchi, esattamente come fece con lei all'Isola dei Famosi: "Luca Calvani? Mette in atto delle strategie del profumerie per vincere" ha dichiarato la showgirl in un'intervista a MowMag, dopo aver visto l'ultima puntata del GF. Sara Tommasi e Luca Calvani hanno condiviso l'esperienza di essere entrambi naufraghi durante l'edizione del 2006 de L'Isola dei Famosi e in quel periodo si diffusero voci di un flirt tra la showgirl e l'attore toscano.

Dopo aver visto l'ultima puntata del GF, andata in onda lunedì 16 dicembre, Sara Tommasi si è espressa contro Luca Calvani, dichiarando che il comportamento che ha adottato con Jessica Morlacchi era lo stesso che aveva usato con lei, sperando di raggirarla, pur di ottenere la vittoria nel programma. Da settimane il legame tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi sta facendo molto discutere, soprattutto, perché l'ex cantante dei Gazosa ha dimostrato in più di un'occasione di essere molto gelosa della vicinanza tra Luca e Helena Prestes. I due concorrenti, infatti, hanno stretto un bel rapporto di amicizia che, però, per Morlacchi sembra essere andato anche oltre, nonostante Calvani abbia un compagno fuori dal reality di Canale 5. Questa confusione ha portato l'ex cantante dei Gazosa ad assumere atteggiamenti molto possessivi nei confronti di Luca. Inoltre, Jessica ha iniziato a provare gelosia per Helena Prestes, dimostrandola con un assurdo gesto, dopo che Calvani era stato gentile cone lei.

Se sul web, gran parte dei fan del programma si sono scagliati contro Jessica e l'hanno attaccata per il suo atteggiamento possessivo, molti altri ricordano che Luca ha sempre avuto un comportamento ambiguo nei suoi confronti e che potrebbe averla illusa in più di un'occasione. A concordare su questa versione è anche Sara Tommasi, che ha attaccato Luca Calvani, definendolo uno stratega disposto a tutto pur di ottenere la vittoria.

GF, Sara Tommasi contro Luca Calvani, l'accusa al gieffino: "Gioca di strategia!"

La showgirl ha rivelato che anche all'epoca dell'Isola dei Famosi, nel 2006, lei e Luca Calvani furono protagonisti di un flirt che ricorda molto, per le dinamiche presentate, quello vissuto al GF da Luca Calvani e Jessica Morlacchi. L'attore toscano ha più volte smentito di aver illuso la cantante dei Gazosa e di avere per Jessica un amore platonico, alimentato dalla stima che ha per lei come artista. Una versione a cui neppure Alfonso Signorini, conduttore del GF, ha creduto.

In una recente intervista anche Sara Tommasi si è scagliata contro Luca Calvani e ha ricordato come si comportò con lei all'Isola dei Famosi: anche durante il reality, l'allora naufrago adottò con la showgirl un comportamento che Sara Tommasi ha definito "da profumiere". E, ha aggiunto la showgirl, è evidente che anche al GF stia recitando un copione e che, come illuse lei, ora sta cercando di illudere anche Jessica, istigandola con comportamenti ambigui: "Lui è uno che mette in atto la strategia del profumiere, fregandosene dei sentimenti degli altri. Il suo unico obiettivo è la vittoria".

Ricordando la sua esperienza all'Isola, Sara Tommasi ha ricordato quanto Luca Calvani l'abbia fatta soffrire e come si sia illusa che l'interesse che l'attore diceva di provare per lei fosse reale. Il modus operandi sembra lo stesso che Calvani ha adottato con Jessica: complimenti, coccole, baci, poi il contatto fisico sempre maggiore, parole dolci. All'epoca Luca Calvani era fidanzato con Francesca Arena, da cui ha avuto la figlia Bianca. Su di lui, Sara Tommasi dichiara che le sembrava molto innamorato di lei, ma che improvvisamente uscì fuori la storia con Arena e che per lei fu un vero choc. Vista la sua esperienza, Sara Tommasi ha deciso di offrire un consiglio a Jessica Morlacchi in merito a Luca Calvani:

"Le consiglio di lasciar perdere. Calvani è uno che punta solo alla vittoria. Va bene al GF ci si muove per strategie, ma quando vedi che una persona è davvero presa da te, dovresti rallentare. Non è un bel comportamento. Fa male subirlo. A lui, però, non importa. Fa il profumiere per raggiungere il proprio scopo. Jessica dovrebbe trovare la forza di voltare pagina, perché per quanto Luca gliell'abbia fatto credere, a lui non frega niente di lei."

