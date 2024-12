Grande Fratello, Jessica Morlacchi gelosa di Helena Prestes: l'assurdo gesto della cantante notato dai fan!

Gossip TV

Al GF Jessica Morlacchi sembrerebbe aver sviluppato una certa gelosia nei confronti di Helena Prestes. Tutto a causa di Luca Calvani. Ecco il dettaglio che non è sfuggito ai fan!

Negli ultimi giorni, nella Casa del Grande Fratello sono aumentate le tensioni tra diversi inquilini e molti dei gieffini si sono apertamente schierati contro Helena Prestes. Per ragioni che non sembrano riguardare il gioco, ma piuttosto una certa vicinanza con Luca Calvani, anche Jessica Morlacchi ha mostrato una certa ostilità verso la modella brasiliana. E i fan avrebbero individuato un dettaglio che confermerebbe l'antipatia dell'ex cantante dei Gazosa per l'inquilina.

GF, Jessica Morlacchi gelosa di Helena Prestes? Un dettaglio non sfugge ai fan

Jessica Morlacchi si è avvicinata particolarmente a Luca Calvani, al punto che in molti hanno ipotizzato che l'interesse della cantante andasse oltre la semplice amicizia. Un sospetto confermato dalla stessa Jessica, che ha ammesso di emozionarsi molto quando è in presenza dell'attore e inquilino del GF: "Sono folle di cose bellissime, che non vanno dritte, ma quando le provi ti senti così viva ed è una sensazione così bella. Per me Luca non ve lo so spiegare che cos'è, quando mi parla non riesco nemmeno a guardarlo, non reggo il suo sguardo".

Calvani ha sempre affermato di nutrire per Jessica un profondo affetto, tanto che ha più volte ribadito che è stata una delle persone che più ha compreso il suo animo e la sua natura. Tuttavia, questo suo affetto non ha certo fatto vacillare l'amore che lo lega al compagno da diversi anni. Sui social, il comportamento di Jessica ha suscitato non poche polemiche e i fan hanno iniziato a notare diversi dettagli sull'atteggiamento della gieffina che non sono piaciuti molto ai fan del reality.

In particolare, Jessica ha iniziato a mostrare una forte gelosia per Helena Prestes: la modella si è avvicinata molto all'attore e Luca l'ha più volte difesa dagli attacchi degli altri gieffini. Un dettaglio ha reso chiaro al pubblico del reality che la gelosia di Jessica stava andando fuori controllo: quando Luca ha chiesto a Helena di raggiungerlo in camera per chiacchierare, Jessica non ha nascosto il suo fastidio.

E, infatti, parlando con Ilaria Galassi ha commentato: "Si è resa conto che me ne sono andata in modo infastidito. Sono andati a letto, mi stavo andando a chiudere in confessionale, da qualche parte devo scappare".

GF, Luca Calvani sulla gelosia di Jessica Morlacchi: "Non so come fare con lei"

La gelosia di Jessica nei confronti di Helena l'ha portata poi a evitare la modella brasiliana, tanto da non rivolgerle neppure la parola. Tutti comportamenti che hanno preoccupato non solo i fan, ma anche lo stesso Luca Calvani.

L'attore si è confidato con Pamela Petrarolo e ha ammesso di non voler perdere l'amicizia di Helena a causa della gelosia di Jessica e che non vuole provare imbarazzo anche solo nell'augurare alla modella la buonanotte, solo perché Jessica potrebbe fraintendere.

Secondo il gieffino questa assurda gelosia potrebbe anche avere un'ulteriore motivazione: Jessica potrebbe aver deciso di esagerare le sue reazioni verso la modella brasiliana per pura strategia. In tal modo, creerebbe una nuova dinamica nel gioco e attirerebbe su di sé il consenso del pubblico.

Scopri le ultime news su Grande Fratello