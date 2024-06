Grande Fratello, Rosy Chin: "Sono vicina a Chiara Ferragni, Fedez avrebbe dovuto avere..."

Gossip TV

L'amata chef ed ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Rosy Chin, rompe il silenzio sull'attuale situazione tra Chiara Ferragni e Fedez e chiarisce la sua posizione.

Chiara Ferragni e Fedez continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica per le loro nuove frequentazioni. A dire la sua ci ha pensato la chef ed ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Rosy Chin, che in un'intervista rilasciata a Turchese Baracchi si è schierata apertamente dalla parte della nota imprenditrice.

Rosy Chin dalla parte di Chiara Ferragni

Ospite nel programma radiofonico Turchesando, condotto da Turchese Baracchi, Rosy Chin si è raccontata senza filtri e parlato lungamente del suo libro e della sua attività commerciale. Non solo. La finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello ha anche detto la sua sui Ferragnez, svelando di aver sentito Chiara Ferragni dopo la separazione da Fedez:

Sento Chiara perché le sono molto amica, molto vicina. Fedez ancora non l’ho sentito, Chiara è una patatona [...] Fedez avrebbe potuto aspettare invece di sbatterle in faccia la nuova fidanzata, la ha abbandonata nel momento peggiore.

Leggi anche Anita Olivieri sbotta sui social: ecco perché!

Pur non volendosi sbilanciare troppo per il rapporto che la lega alla Ferragni e Fedez, l'ex amata concorrente dell'ultima edizione del Gf si è sentita di difendere Chiarasoprattutto visti gli ultimi avvenimenti di gossip che riguardano il rapper milanese e la sua nuova fidanzata Garance Authiè:

Anche io prendo una posizione, lui avrebbe dovuto avere un po’ di tatto. Da mamma e da nonna, sono con lei. Io esco da una situazione sentimentale passata difficile, diversa da quella attuale, comprendo la sofferenza e mi trovi d’accordo su quello che hai detto.

Chiara Ferragni e Tony Effe paparazzati insieme

Se Fedez sembra aver voltato pagina con la modella Garance Authiè, sui social si vocifera di un’amicizia molto speciale tra l'imprenditrice Chiara Ferragni e Tony Effe, nome d'arte di Nicolò Rapisarda. I due, che si scambiano like su Instagram e nei giorni scorsi lei si è fotografata con una maglia identica ad una indossata di recente dal rapper, sono stati infattipaparazzati insieme da Chi. "Chiara risponde per le rime a Fedez uscendo, insieme con altri amici, con il rapper Tony Effe, che da poco è entrato nella lista dei “non più amici” di Fedez…Chiara fotografata a cena con il rapper romano Tony Effe (all’anagrafe Nicolò Rapisarda), manda un chiaro messaggio a Fedez. Perché si tratta di uno dei nomi più recenti nella lista dei suoi nemici, o quantomeno dei suoi non-amici ed ex-amici" si legge sul noto settimanale di gossip. Si tratta di una ripicca o di un reale interesse tra loro?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.