Grande Fratello, tensioni tra gli ex gieffini alla festa di Letizia Petris? Parla Angelica Baraldi

Gossip TV

Angelica Baraldi, tra le ex protagoniste del Grande Fratello, ha parlato della recente festa di compleanno di Letizia Petris in cui, per l'occasione, si sono ritrovati molti ex gieffini dell'edizione.

Angelica Baraldi, tra le ex protagoniste del Grande Fratello, ha parlato della recente festa di compleanno di Letizia Petris in cui, per l'occasione, si sono ritrovati molti ex gieffini dell'edizione.

Grande Fratello, parla il fidanzato di Angelica Baraldi in merito alla recente festa di compleanno di Letizia Petris: "Non è che tutti devono essere per forza amici e fingere che siamo una grande famiglia"

La scorsa settimana, Letizia ha spento 25 candeline organizzando una grande festa a Riccione. Presenti tanti ex volti del reality, tra cui, ovviamente il suo fidanzato Paolo Masella, Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Marco Maddaloni e ancora Greta Rossetti, Sergio D'Ottavi e appunto Angelica insieme al suo fidanzato.

Quest'ultima, sui social, ha parlato dei recenti rumors secondo i quali ci sarebbero tensioni tra gli ex inquilini e sarebbe stato palpabile in occasione della festa di compleanno di Letizia. Nello specifico, sembra che Perla e Greta non si siano minimante calcolate nonostante il bel legame che avevano creato nella Casa. Un'amicizia che piaceva molto ai telespettatori, in quanto le due ragazze sono state in un cero senso rivali, quando la Rossetti si fidanzò con Brunetti dopo essersi lasciato con la Vatiero. Secondo i rumors, Perla si sarebbe allontanata da Greta perché il loro legame infastidiva Mirko. Cosa ci sarebbe di vero in tutto questo? Nessuno al momento ha confermato o smentito, tuttavia, Angelica e il suo fidanzato hanno in un certo senso confermato che il clima non era disteso e tranquillo per tutto il gruppo riunito alla festa.

"In un gruppo così ampio e variegato di storie personali può succedere che ci siano rapporti con intensità diverse, soprattutto dopo alcuni mesi certi equilibri possono cambiare" ha dichiarato Angelica a cui ha fatto seguito Riccardo Romagnoli, il suo fidanzato:

"Escono scoop su litigi perché ci sono tanti che provano a specularci sopra e anche perché a volte succedono alcune discussioni e alcuni fraintendimenti. Non è che tutti devono essere per forza amici e fingere che siamo una grande famiglia. Per esempio alla festa di Letizia eravamo in 25 ci sta che si 25 due o tre si stiano sul ca'**o. Credo che sia normale. Non è che è successo che la gente si picchia per strada o si insulta. Stiamo tutti insieme e anch'io non è che godo nel vedere tutti quanti sempre. Poi per il contesto e la situazione siamo anche un bel gruppo. Poi finito l'evento amici come prima".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .