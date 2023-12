Grande Fratello, Rosy Chin sbotta: "Per emergere farebbero di tutto" (VIDEO)

Gossip TV

Rosy Chin, insieme a Monia e Fiordaliso, parla di manipolazioni e strateghi presenti nella Casa del Gf.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda sabato 23 dicembre 2023 in prima serata su Canale 5. Intanto, la concorrente Rosy Chin si è confrontata con Monia La Ferrera e Fiordaliso e rivelato che, secondo lei, nella Casa di Cinecittà c'è chi farebbe di tutto per emergere.

Rosy Chin smaschera alcuni concorrenti del Gf

Rosy Chin ha lanciato una velenosa frecciata ad alcuni suoi compagni di gioco. Parlando con Monia La Ferrera e Fiordaliso sulle varie difficoltà incontrate all'interno della Casa e sul comportamento, a volte ambiguo, assunto dai concorrenti, la nota chef cinese ha dichiarato di non intravedere in tutti la stessa bontà d'animo:

Io penso che ci sono delle persone che fanno dei bellissimi sgambettoni per andare avanti nel gioco...Alcuni per emergere farebbero di tutto. Certo, ognuno può pensare quello che vuole [...] Non credo ci siano persone manipolabili qui dentro perché tutti hanno un cervello. Nessuno qua dentro è stupido.

Un pensiero, però, che non è stato condiviso da Fiordaliso. La nota cantante ha infatti rivelato il suo pensiero sugli altri concorrenti del Gf affermando:

Non penso che qui dentro ci sia gente che ti fa lo sgambetto per arrivare. Io la penso così, non lo penso di nessuno pensa. Che tutti vogliono arrivare in finale che ragionamento è...Ma quando Marco dice che c'è un burattinaio io non ci credo...ma io non penso ci siano burattinai. Di chi dovrei pensarlo? Sono tutti giovani.

